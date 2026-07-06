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Қоғам

Көлсайда жылан шаққан 16 жастағы қыз ауруханаға жеткізілді

Көлсайда жылан шаққан 16 жастағы қыз ауруханаға жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 12:11 Сурет: видео скрині
Алматы облысындағы Көлсай көлінің аумағында 16 жастағы қызды жылан шағып алды. Зардап шеккен жасөспірімге құтқарушылар алғашқы медициналық көмек көрсетіп, ауруханаға жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысындағы Көлсай көлінің аумағында 16 жастағы қызды жылан шағып алды.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, демалушылар жақын маңда кезекшілік атқарып жүрген құтқарушылардан көмек сұраған. Жедел-құтқару жасағының қызметкерлері зардап шеккен қызға алғашқы медициналық көмек көрсетіп, кейін қызметтік автокөлікпен медициналық мекемеге жеткізген.

ТЖМ жаз мезгілінде жыландардың белсенділігі артатынын ескертті. Осыған байланысты демалушыларға белгіленген соқпақтардан шықпауға, аялдайтын орынды мұқият қарап шығуға, жыландарға жақындамауға және оларды ұстауға әрекет жасамауға кеңес берілді.

Егер адамды жылан шақса, дереу медициналық көмекке жүгініп, 112 нөміріне хабарлау қажет.

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Айдос Қали
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