Қазақстанда бір күнде 4 орман өрті тіркелді
Өрт оқиғалары Павлодар облысында, Наурызым мемлекеттік табиғи қорығында, "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде және "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында болған.
Министрлік мәліметінше, өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеуі, ерте анықтау жүйелері және мемлекеттік орман күзетінің бақылауы арқылы дер кезінде анықталған. Жедел әрекет ету нәтижесінде барлық өрт қысқа уақыт ішінде толық сөндірілген.
Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзеті қызметкерлері, "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанттары, тікұшақтар мен арнайы техника жұмылдырылды.
Ведомство өрт қаупі жоғары кезеңде азаматтарды, табиғат аясында демалушыларды және орман пайдаланушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға үндеді.