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Қоғам

Ұлттық банк инфляция қарқынына алаңдап отыр

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 18:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 10 шілдеде базалық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бұл мәселе инфляция деңгейіне байланысты болады.

"Қазір біз осы мәселемен айналысып жатырмыз. 24 немесе 25 шілдеде базалық мөлшерлемеге қатысты кезекті отырыс өтеді. Инфляция төмендеді, бірақ айтарлықтай емес – 10,4 пайыздан 10,3 пайызға ғана түсті. Айлық инфляция бойынша да сұрақтар бар, ол біздің болжамдарымыздан жоғары болды", – деді Ұлттық банк басшысы.

Сонымен қатар Сүлейменов көрші елдердің жанар-жағармай нарығындағы жағдайға қатысты алаңдаушылық бар екенін айтты.

"Бұл Ресейге ғана қатысты емес, ресейлік жанар-жағармайға тәуелді Қырғызстан мен Өзбекстанда да жағдай осындай. Біз жеміс-көкөніс маусымында азық-түлік бағасы инфляцияны төмендетуге айтарлықтай әсер етеді деп күткен едік. Әзірше оның солай болатынын нақты айта алмаймыз, бұл бағытты мұқият бақылаймыз. Әрине, инфляцияның төмендегені жақсы болар еді, бұл бізге базалық мөлшерлемені төмендетуге мүмкіндік береді. Бірақ алдын ала болжам жасамаймыз", – деді Сүлейменов.
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Айдос Қали
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