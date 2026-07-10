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Қоғам

Алматыда үстіне ағаш құлаған 19 жастағы бойжеткен көз жұмды

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 21:59 Фото: Zakon.kz
Алматыда үстіне ағаш құлап, ауыр жарақат алған 19 жастағы Селина Абитова ауруханаға түскеннен кейін екі апта өткен соң қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 10 шілде күні №4 қалалық клиникалық аурухананың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Науқас 27 маусым күні №4 қалалық клиникалық ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізілді. Жағдайының ауырлығына байланысты анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімінде ем қабылдады", – делінген хабарламада.

Аурухана мәліметінше, дәрігерлер оның өмірін сақтап қалу үшін барлық қажетті емдеу шараларын жүргізген. Реанимация бөлімінде науқастың жағдайын дәрігер-реаниматологтар мен орта буын медицина қызметкерлері тәулік бойы бақылауда ұстаған.

"Жүргізілген барлық емдік және диагностикалық шараларға қарамастан, науқастың жүрегі 14-күні тоқтады. Реанимациялық іс-шаралар жүргізілгенімен, оның биологиялық өлімі тіркелді", – деп хабарлады медициналық мекеме.

№4 қалалық клиникалық ауруханасының дәрігерлері мен әкімшілігі марқұмның туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

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Айдос Қали
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