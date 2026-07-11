#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы

Алматы, ауа райы болжамы, 11 шілде, 12 шілде, 13 шілде, 14 шілде, 15 шілде, 16 шілде, 17 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 09:45 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда алдағы аптада 39 градус аптап ыстық болады деп күтіледі. Аздап жаңбыр жауады, онда да тек белгілі бір күндері ғана. Алайда тау мен тау бөктерінде синоптиктер найзағай ойнап, нөсер жаңбыр жауады, өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін екенін ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы жеті күнде Алматыда ерекше ыстық болады деп болжанады. "Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, ауа температурасы күндіз жоғары деңгейде сақталады: +33...+39°C .

Синоптиктер атап өткендей, жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жел күшейеді, ал жекелеген өңірлерде дауыл тұрып, бұршақ түседі. Бұл ретте еліміздің оңтүстігі мен орталығы, негізінен, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

"Алматы облысында, республикамыздың бірқатар өңірлерінде +35...+39°C деңгейінде аптап ыстық сақталады", – дейді гидрометорталықтың өкілі.

11 шілдеде Алматыда күн райы жауын-шашынсыз, алайда аспан бұлтты болады деп күтіледі. Сынап бағаны түнде: +20...+22°C, күндіз: +33...+35°C.

12 және 13 шілдеде ауа райының сипаты іс жүзінде еш өзгермейді. Аспан бұлтты, күн райы құбылмалы болғанына қарамастан жауын-шашын күтілмейді, жел шығысқа қарай бағытын өзгертіп, жылдамдығы секундына 3-8 метрді құрайды. Ауа температурасы түнде: +21...+23°C, күндіз: +34...+36°C.

14 шілдеде ауа райы қала біршама тұрақты болады. Күндіз аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп болжанады, батыстан соққан желдің екпіні 15 м/с құрайды. Жауын-шашынға қарамастан сынап бағаны күндіз жоғары деңгейде болады: +33...+35°C.

Синоптиктер дауыл ескерту де жариялады:

13-14 шілдеде Алматы облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында, сондай-ақ Алматының іргелес аумақтарында нөсер жаңбыр жауады деп күтіледі. Бұл көлбеу ағынның пайда болуына, өзендердегі су деңгейінің көтерілуіне, жергілікті аумақты және жеке учаскелерді су басуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қауіпті белгілерден асқан кезде елдімекендерді, шаруашылық құрылыстар мен өзен жайылмаларында орналасқан жолдарды су басу қаупі жоққа шығарылмайды.

15 шілдеде аспан бұлтты болып, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Ауа температурасы түнде: +20...+22°C, күндіз: +35...+37°C.

16 және 17 шілдеде жауын-шашын тоқтайды. Көкте бұлттар жүріп, батыстан әлсіз жел соғады, құрғақ әрі өте ыстық ауа райы қайта оралады. Ауа температурасы түнде: +21...+23 градус, ал күндіз: +37...+39°C.

Сонымен қатар, 11-15 шілде аралығында Алматыда қатты ыстыққа байланысты дауылды ескерту жарияланады: күндіз ауа температурасы қатты қызады: +35...+37°C, Алматы облысында ең жоғары мәнге жетеді: +35...+39°C, ал өңірдің солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін синоптиктер бүгін, 11 шілдеде еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы, Алматы облысы, ауа райы болжамы, 4 шілде, 5 шілде, 6 шілде, 7 шілде, 8 шілде, 9 шілде, 10 шілде
09:58, 04 шілде 2026
"Ауа райы күрт нашарлайды". Алматы бойынша бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Ауа райы болжамы, Алматы, 15-21 маусым
20:41, 14 маусым 2024
Алматы: Алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Ауа райы болжамы, Алматы, 6 шілде, 7 шілде, 8 шілде, 9 шілде, 10 шілде, 11 шілде, 12 шілде
10:27, 06 шілде 2024
"Жаңбыр жауып, жел тұрады". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Иртыш&quot; подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
15:30, Бүгін
"Иртыш" подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай победил кыргызтанца и вышел в полуфинал ЧА
14:47, Бүгін
Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай победил кыргызтанца и вышел в полуфинал ЧА
УЕФА определил судейскую бригаду на матч &quot;Елимай&quot; - &quot;Алашкерт&quot; в Семее
14:11, Бүгін
УЕФА определил судейскую бригаду на матч "Елимай" - "Алашкерт" в Семее
Казахстанских боксёр Акжурек Калабай подерётся за финал чемпионата Азии в Индонезии
13:26, Бүгін
Казахстанских боксёр Акжурек Калабай подерётся за финал чемпионата Азии в Индонезии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: