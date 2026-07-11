Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Алдағы жеті күнде Алматыда ерекше ыстық болады деп болжанады. "Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, ауа температурасы күндіз жоғары деңгейде сақталады: +33...+39°C .
Синоптиктер атап өткендей, жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жел күшейеді, ал жекелеген өңірлерде дауыл тұрып, бұршақ түседі. Бұл ретте еліміздің оңтүстігі мен орталығы, негізінен, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Алматы облысында, республикамыздың бірқатар өңірлерінде +35...+39°C деңгейінде аптап ыстық сақталады", – дейді гидрометорталықтың өкілі.
11 шілдеде Алматыда күн райы жауын-шашынсыз, алайда аспан бұлтты болады деп күтіледі. Сынап бағаны түнде: +20...+22°C, күндіз: +33...+35°C.
12 және 13 шілдеде ауа райының сипаты іс жүзінде еш өзгермейді. Аспан бұлтты, күн райы құбылмалы болғанына қарамастан жауын-шашын күтілмейді, жел шығысқа қарай бағытын өзгертіп, жылдамдығы секундына 3-8 метрді құрайды. Ауа температурасы түнде: +21...+23°C, күндіз: +34...+36°C.
14 шілдеде ауа райы қала біршама тұрақты болады. Күндіз аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп болжанады, батыстан соққан желдің екпіні 15 м/с құрайды. Жауын-шашынға қарамастан сынап бағаны күндіз жоғары деңгейде болады: +33...+35°C.
Синоптиктер дауыл ескерту де жариялады:
13-14 шілдеде Алматы облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында, сондай-ақ Алматының іргелес аумақтарында нөсер жаңбыр жауады деп күтіледі. Бұл көлбеу ағынның пайда болуына, өзендердегі су деңгейінің көтерілуіне, жергілікті аумақты және жеке учаскелерді су басуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қауіпті белгілерден асқан кезде елдімекендерді, шаруашылық құрылыстар мен өзен жайылмаларында орналасқан жолдарды су басу қаупі жоққа шығарылмайды.
15 шілдеде аспан бұлтты болып, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Ауа температурасы түнде: +20...+22°C, күндіз: +35...+37°C.
16 және 17 шілдеде жауын-шашын тоқтайды. Көкте бұлттар жүріп, батыстан әлсіз жел соғады, құрғақ әрі өте ыстық ауа райы қайта оралады. Ауа температурасы түнде: +21...+23 градус, ал күндіз: +37...+39°C.
Сонымен қатар, 11-15 шілде аралығында Алматыда қатты ыстыққа байланысты дауылды ескерту жарияланады: күндіз ауа температурасы қатты қызады: +35...+37°C, Алматы облысында ең жоғары мәнге жетеді: +35...+39°C, ал өңірдің солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, 11 шілдеде еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.