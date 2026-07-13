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Қоғам

Қызылордада "Конституция – азаматтық қоғамды дамытудың құқықтық іргетасы" тақырыбында облыстық форум өтті

Қызылордада форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:06 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін "Достық үйінде" облыс әкімі Мұрат Ергешбаев, зиялы қауым өкілдері, өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар жетекшілері, басқарма және департамент басшылары, жастар ұйымдары, азаматтық қоғам белсенділерінің қатысуымен форум өтті.

"Конституция – азаматтық қоғамды дамытудың құқықтық іргетасы" тақырыбында өткен облыстық азаматтық форумда жаңа Конституция аясында азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыру, мемлекет пен қоғам арасындағы сындарлы әріптестікті нығайту және қоғамдық диалог мәдениетін дамыту мәселелері талқыланды.

"Халықты ортақ мақсатқа жұмылдырып, үкіметтік емес ұйымдарды қоғамдық маңызы бар бастамаларға кеңінен тарту – мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыратын әрі қоғам мен билік арасындағы өзара сенімді нығайтатын озық тәжірибе.

Қызылордада форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:06

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы халыққа арнаған Жолдауында: "Азаматтық қоғамға қолдау көрсетіп, оның әлеуетін нығайта түсу керек. Сондай-ақ, аса маңызды жалпы мемлекеттік міндеттерді шешу үшін талқылау жұмыстарына азаматтық қоғамның мүмкіндіктерін кеңінен қолдану қажет" деп атап өткен болатын.

Қызылордада форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:06

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Өңіріміздегі азаматтық қоғам институттары мемлекеттік бастамаларды іске асыруға белсенді атсалысып, халықтың мүддесін қорғауға, өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге нақты үлес қосып келеді", – деді Мұрат Нәлқожаұлы.

Қызылордада форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:06

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Аймақта мыңға жуық қоғамдық ұйым тіркелген, 2023-2026 жылдары мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 555 әлеуметтік жоба жүзеге асты. Облыстық, аудандық әкімдіктер жанындағы кеңестер мен комиссиялар құрамында 200-ден астам үкіметтік емес ұйым өкілі бар.

Форумда "Самұрық" инновациялық идеяларды дамыту орталығы" қоғамдық қорының директоры Жандос Тұсмағамбетов, "Ақ босаға" әйелдер қоғамдық бірлестігінің төрағасы Зейнар Тәжиева, "Ел-Арай" қоғамдық қорының төрағасы Асхат Байдәулетов және "Жас толқын" еріктілер жасағының жетекшісі Әнуар Тоқтамысов баяндама жасап, үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыруға қатысты ұсыныстарын ортаға салды.

Қызылордада форум өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:06

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Сондай-ақ азаматтық қоғамның дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға Конституцияның жаңа редакциядағы арнайы басылымы табысталды. Өңірдегі белсенді үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері облыс әкімінің Алғыс хатымен және арнайы қаржылай сыйақы сертификатымен марапатталды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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