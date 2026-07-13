Ақмола облысында су айдындарында үш бала мен екі ересек адам көз жұмды
Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, демалыс күндері судағы адам өліміне қатысты бес оқиға тіркелген.
"Оның бірінде адам суға батып көз жұмса, тағы төрт адам су айдындарындағы жазатайым оқиғалардың салдарынан қаза болды. Өкінішке қарай, көз жұмғандардың үшеуі – бала", – деп хабарлады ведомство.
ТЖД мәліметінше, қайғылы оқиғалар Көкшетау қаласындағы, сондай-ақ Аршалы, Целиноград және Астрахан аудандарындағы суға түсуге тыйым салынған орындарда болған.
Жалпы, шомылу маусымы басталғалы бері облыста су айдындарында 15 адам қаза тапқан. Мамандардың айтуынша, қайғылы оқиғалардың негізгі себептері – алкогольдік ішімдік ішкен күйде суға түсу, жабдықталмаған жерлерде шомылу және өз мүмкіндігін дұрыс бағаламау.
Осыған байланысты Ақмола облысының ТЖД тұрғындар мен өңір қонақтарын судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға, балаларды қараусыз қалдырмауға және тек арнайы жабдықталған жағажайларда ғана шомылуға үндеді.