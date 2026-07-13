#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.11
545.58
6.2
Қоғам

Ақмола облысында су айдындарында үш бала мен екі ересек адам көз жұмды

Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 19:23 Фото: unsplash
Ақмола облысында су айдындарында алдыңғы демалыс күндері бес адам қаза тапты. Өңірдегі құтқарушылар қайғылы статистиканың көбеюіне байланысты дабыл қағып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, демалыс күндері судағы адам өліміне қатысты бес оқиға тіркелген.

"Оның бірінде адам суға батып көз жұмса, тағы төрт адам су айдындарындағы жазатайым оқиғалардың салдарынан қаза болды. Өкінішке қарай, көз жұмғандардың үшеуі – бала", – деп хабарлады ведомство.

ТЖД мәліметінше, қайғылы оқиғалар Көкшетау қаласындағы, сондай-ақ Аршалы, Целиноград және Астрахан аудандарындағы суға түсуге тыйым салынған орындарда болған.

Жалпы, шомылу маусымы басталғалы бері облыста су айдындарында 15 адам қаза тапқан. Мамандардың айтуынша, қайғылы оқиғалардың негізгі себептері – алкогольдік ішімдік ішкен күйде суға түсу, жабдықталмаған жерлерде шомылу және өз мүмкіндігін дұрыс бағаламау.

Осыған байланысты Ақмола облысының ТЖД тұрғындар мен өңір қонақтарын судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға, балаларды қараусыз қалдырмауға және тек арнайы жабдықталған жағажайларда ғана шомылуға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында өрт салдарынан екі бала қаза тапты
17:40, 01 желтоқсан 2024
Ақмола облысында өрт салдарынан екі бала қаза тапты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
12:53, 20 наурыз 2026
Қарағанды облысында жол апатынан үш адам көз жұмды
Қайғылы оқиға, СҚО, Қызылжар ауданы, тұшпара, улану
21:50, 14 маусым 2024
СҚО-да екі бала көз жұмды, тағы бір бала мен әйел адам жансақтау бөлімінде жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
20:38, Бүгін
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Швейцарии
Фото: КФБ
20:15, Бүгін
Казахстанский боксёр Утебеков проиграл узбекистанцу в полуфинале молодёжного ЧА-2026
Фото: КФБ
19:57, Бүгін
Нокаутом завершился бой Руслана Ахметова за выход в финал ЧА-2026 по боксу
Фото: КФБ
19:41, Бүгін
Тимур Тайбеков оформил разгром и пробился в финал молодёжного ЧА-2026 по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: