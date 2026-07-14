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Қоғам

Елордада мас күйінде көшеде киімсіз серуендеген ер адам ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 10:45 Фото: Zakon.kz
Астанада түн ортасында тұрғын үйлердің бірінің ауласында киімсіз жүріп, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып, айналасындағыларға анық құрметсіздік танытқан 48 жастағы ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің мәліметінше, бұл оның алғашқы әрекеті емес. Бұған дейін де аталған азамат өзенге жалаңаш күйде түсіп, жұртшылықтың назарын аударған. Алайда бұрынғы оқиғадан тиісті қорытынды шығармаған.

"Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, құқық бұзушы орташа дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болған. Соттың қаулысымен ұсақ бұзақылық жасағаны үшін құқық бұзушыға 25 тәулікке әкімшілік қамаққа алу түріндегі жаза тағайындалды". Астана қаласы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін 25 жыл түрмеде отырған қауіпті қылмыскер қайтадан күдікке іліккенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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