Үкімет инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды жеделдету үшін мұқият тексеру жүргізеді
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 14 шілдеде өткен Үкімет отырысында іске асырылып жатқан барлық инвестициялық жобаларды тексеріп, проблемалық мәселелерді анықтап, оларды шешу бойынша нақты шаралар ұсыну қажет екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Премьер-министр Олжас Бектенов Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне бір ай ішінде металлургия саласын дамытудың жаңа ынталандыру тетіктерін әзірлеуді тапсырды.
"Түсті металлургияда министрлік "Тау-Кен Самұрық" компаниясымен бірлесіп, отандық кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын толық жүктеуді, оның ішінде импорттық алтынды ел ішінде аффинаждау үшін жеткізуді қамтамасыз етсін. Қара металлургияда Qarmet компаниясын жаңғырту бағдарламасы аясында ішкі және сыртқы нарықтарда барынша сұранысқа ие өнім түрлерінің тізбесін кеңейтсін", – деп тапсырды Олжас Бектенов.
Сондай-ақ, ол өңір әкімдіктерімен бірге бір апта ішінде барлық инвестициялық жобаны мұқият тексеріп шығып, проблемалық мәселелерді анықтауды және оларды шешудің нақты шараларын айқындауды тапсырды.
"Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтар тиімділігін арттырудың жаңа тетіктері әзірленді. Өнеркәсіп министрлігі бір ай ішінде жаңа тетіктерді іске қосу үшін Үкіметке тиісті түзетулер жобасын енгізсін. Құрылыс жұмыстарының өсу қарқынын сақтап, тұрғын үйді пайдалануға беру мәселесін ерекше бақылауда ұстау қажет. Әрбір нысан бойынша тұрақты мониторинг жүргізіліп, туындайтын мәселелер жедел түрде шешілуге тиіс. Бұл бастама жақын арада ел азаматтарының тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Заманауи денсаулық сақтау нысандарын салуға ерекше басымдық беру қажет. Нұрлыбек Машбекұлы, сізге тиісті тапсырмалар берілді, жұмысқа дереу кірісіңіз", — деп атап өтті Олжас Бектенов.
Бұған дейін Қазақстандағы аптап ыстық егінге қалай әсер етуде екенін жазғанбыз.
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