#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Қоғам

Үкімет инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды жеделдету үшін мұқият тексеру жүргізеді

Олжас Бектенов, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 14:45 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 14 шілдеде өткен Үкімет отырысында іске асырылып жатқан барлық инвестициялық жобаларды тексеріп, проблемалық мәселелерді анықтап, оларды шешу бойынша нақты шаралар ұсыну қажет екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Премьер-министр Олжас Бектенов Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне бір ай ішінде металлургия саласын дамытудың жаңа ынталандыру тетіктерін әзірлеуді тапсырды.

"Түсті металлургияда министрлік "Тау-Кен Самұрық" компаниясымен бірлесіп, отандық кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын толық жүктеуді, оның ішінде импорттық алтынды ел ішінде аффинаждау үшін жеткізуді қамтамасыз етсін. Қара металлургияда Qarmet компаниясын жаңғырту бағдарламасы аясында ішкі және сыртқы нарықтарда барынша сұранысқа ие өнім түрлерінің тізбесін кеңейтсін", – деп тапсырды Олжас Бектенов.

Сондай-ақ, ол өңір әкімдіктерімен бірге бір апта ішінде барлық инвестициялық жобаны мұқият тексеріп шығып, проблемалық мәселелерді анықтауды және оларды шешудің нақты шараларын айқындауды тапсырды.

"Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтар тиімділігін арттырудың жаңа тетіктері әзірленді. Өнеркәсіп министрлігі бір ай ішінде жаңа тетіктерді іске қосу үшін Үкіметке тиісті түзетулер жобасын енгізсін. Құрылыс жұмыстарының өсу қарқынын сақтап, тұрғын үйді пайдалануға беру мәселесін ерекше бақылауда ұстау қажет. Әрбір нысан бойынша тұрақты мониторинг жүргізіліп, туындайтын мәселелер жедел түрде шешілуге тиіс. Бұл бастама жақын арада ел азаматтарының тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Заманауи денсаулық сақтау нысандарын салуға ерекше басымдық беру қажет. Нұрлыбек Машбекұлы, сізге тиісті тапсырмалар берілді, жұмысқа дереу кірісіңіз", — деп атап өтті Олжас Бектенов.

Бұған дейін Қазақстандағы аптап ыстық егінге қалай әсер етуде екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
14:52, Бүгін
Алматыдағы ЖЭО-лар мен Түркістан облысындағы БГҚ іске қосылуы ерекше бақылауға алынды
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
12:42, 01 шілде 2026
Қазақстан 2026 жылы 55 миллиард доллардан астам инвестиция тартуды жоспарлап отыр
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
13:02, 04 наурыз 2025
Бектенов мемлекеттік органдарды инвестициялық жобаларды баяу пысықтағаны үшін сынға алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
16:12, Бүгін
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
Елена Рыбакина
16:00, Бүгін
Где и сколько очков защищать Елене Рыбакиной перед US Open-2026
Линда Носкова
15:39, Бүгін
"Я собирал металлолом": отец Носковой рассказал о трудном детстве чемпионки "Уимблдона"
&quot;Ты вдохновил миллионы&quot;: Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
15:23, Бүгін
"Ты вдохновил миллионы": Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: