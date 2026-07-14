#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Қоғам

Қазақстандағы аптап ыстық егінге қалай әсер етуде

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 12:37 Фото: freepik
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов 2026 жылғы 14 шілдеде Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы аптап ыстықтың егінге ықпалы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, ауа райының қатты ыстық болуына қарамастан, суармалы егістіктерді сумен қамтамасыз ету бойынша ешқандай мәселе жоқ.

"Негізгі суармалы алқаптар орналасқан оңтүстік өңірлерде су ресурстарын жеткізуге қатысты ешқандай қиындық байқалмайды. Су беру әрбір ауыл шаруашылығы тауарын өндірушімен бекітілген су пайдалану кестесі мен шарттарға сәйкес жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан суармалы жерлердегі өнімге алаңдауға негіз жоқ", – деді Азат Сұлтанов.

Вице-министрдің айтуынша, министрлік мамандары еліміздегі барлық астық егілетін өңірлерге барып, егіс алқаптарының жай-күйін тексерген.

Ол Қостанай облысы мен Солтүстік Қазақстан облысының басым бөлігінде жауған жаңбыр құрғақшылықтың салдарын едәуір жеңілдеткенін атап өтті.

"Сондықтан егістіктің 96 пайызының жағдайы жақсы немесе қанағаттанарлық деңгейде. Қурап кеткен немесе жойылған егіс алқаптары іс жүзінде жоқ. Дегенмен Ақмола облысының бір бөлігі мен Қарағанды облысында құрғақшылық байқалады. Бұл өңірлердегі жағдайды бақылауды жалғастырып жатырмыз. Нақты қорытындыны егін жинау науқаны жақындағанда ғана айтуға болады. Сонымен қатар шаруалар мұндай ауа райына алдын ала дайындалды. Олар құрғақшылыққа төзімді тұқым сорттарын пайдаланып, өсімдіктердің қарқынды өсу кезеңінде қоректенуін қамтамасыз ету үшін минералды тыңайтқыштарды кеңінен қолданды. Сондықтан қазіргі таңда егіннің едәуір бөлігінен айырылып қаламыз деген қауіп жоқ", – деп түйіндеді Азат Сұлтанов.

Бұған дейін Қазақстанда кәсіпкерлер саны жарты миллионға жуық адамға артқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни
13:39, Бүгін
Жасанды жаңбыр қай өңірде қолданылды: Ауыл шаруашылығы министрлігі мәлімдеме жасады
Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса
14:42, 29 маусым 2026
Аграрларға жанар-жағармай жете ме және ет бағасы қымбаттай ма: министрлік жауап берді
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:16, 09 шілде 2026
Қазақстанға аптап ыстық қай елден жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
16:12, Бүгін
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
Елена Рыбакина
16:00, Бүгін
Где и сколько очков защищать Елене Рыбакиной перед US Open-2026
Линда Носкова
15:39, Бүгін
"Я собирал металлолом": отец Носковой рассказал о трудном детстве чемпионки "Уимблдона"
&quot;Ты вдохновил миллионы&quot;: Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
15:23, Бүгін
"Ты вдохновил миллионы": Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: