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Қоғам

Майра Мелдебекова ҚР оқу-ағарту бірінші вице-министрі қызметінен босатылды

Майра Мелдебекова, оқу-ағарту бірінші вице-министрі, кадрлық өзгеріс, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 18:59 Сурет: primeminister.kz
2026 жылы 15 шілдеде Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Майра Мелдебекова Қазақстан Республикасының оқу-ағарту бірінші вице-министрі қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлайды.

Майра Мелдебекова 1971 жылы дүниеге келген. Абай атындағы Алматы Еңбек Қызыл Ту ордені университетін, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін бітірген. Еңбек жолын 1988 жылы пионер лагерінің тәрбиешісі болып бастаған.

  • 1993-2005 жылдары аралығында Шымкент қаласының, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының бірқатар мектептерінде мұғалім, директордың орынбасары, директор қызметтерін атқарды.
  • 2005-2018 жылдары – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бас маманы, басқарма бастығы, департамент директорының орынбасары, директоры.
  • 2018-2020 жылдары – Қызылорда облысы білім басқармасының басшысы;
  • 2020-2021 жылдары – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы;
  • 2021-2022 жылдары – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары;
  • 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарған.
  • 2025 жылы мамыр айында ҚР оқу-ағарту бірінші вице-министрі болды.

Бұған дейін Дархан Мырзабаев Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі қызметіне тағайындалған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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