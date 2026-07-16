#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
472.34
541.25
6.01
Қоғам

Қазақстанның музей-қорықтарына жарты жылда 784 мыңнан астам адам барды

Жарты жылда Қазақстанның музей-қорықтарына 784 мыңнан астам адам барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 22:02 Сурет: wikipedia
2026 жылдың алғашқы алты айында еліміздегі музей-қорықтарға 784 122 адам барды. Жалпы 7 638 экскурсия ұйымдастырылып, 198 көрме өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Музей-қорықтар – мәдени туризмді дамытудағы маңызды орталықтардың бірі. Әрқайсысы археологиялық ескерткіштер, тарихи орындар, мемориалдық кешендер мен ашық аспан астындағы бірегей мұра нысандарын біріктіреді. Осындай бағыттардың қатарында Жошы хан мен Алаша хан кесенелері, Теректі әулие және Әулиетау орналасқан Ұлытау, "Әзірет Сұлтан" музей-қорығы мен Қожа Ахмет Ясауи кесенесі орналасқан Түркістан, сондай-ақ мыңдаған көне петроглифтерімен танымал Таңбалы музей-қорығы бар.

"Экскурсия жүргізумен қатар, тарихи-мәдени мұраны сақтау ісі де жүйелі түрде жалғасып келеді. Тарихи ескерткіштерде ғылыми зерттеу ісі атқарылып, реставрациялау және сақтау жұмыстары жасалды. Атап айтқанда, Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде желдету шахталары тексеріліп, ескерткіш құрылымдарының беріктігін сақтауға бағытталған ғылыми жұмыстар жүргізілді. Ал Сарайшық қалашығында ғылыми-реставрациялық жұмыстар атқарылып, тарихи жерлеу орындары қайта қалпына келтірілді". Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Алғашқы жартыжылдықта 4 конференция өткізіліп, 4 ғылыми жоба жүзеге асырылды. Сонымен қатар "Есік" және "Берел" музей-қорықтарының қызметкерлері архив қорларын зерделеу мақсатында Түркия, Польша және Қытайда тағылымдамадан өтіп, ғылыми экспедицияларға қатысты.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қырғызстанда базарларға мораторий жасалды
10:46, 05 желтоқсан 2023
Қырғызстандағы саудагерлердің митингі: базарлар алты ай бойы тексерілмейді
Сәуір айында Қазақстан шекарасында 3 мыңнан астам адам ұсталды
11:02, 03 мамыр 2024
Сәуір айында Қазақстан шекарасында 3 мыңнан астам адам ұсталды
Алматыда 30 мыңнан астам адам табыс туралы декларацияны тапсырмаған
12:46, 12 қыркүйек 2023
Алматыда 30 мыңнан астам адам табыс туралы декларацияны тапсырмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
22:42, Бүгін
"Астана" проиграла албанскому клубу и вылетела из Лиги Конференций
Фото: UWW
22:33, Бүгін
Едыге Касымбек стал победителем топового турнира по борьбе в Венгрии
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
21:59, Бүгін
Воспитанник "Бенфики" Мендонса официально стал игроком "Кайрата"
Фото: UWW
21:27, Бүгін
Казахстанские борцы проиграли схватки за "бронзу" на топовом турнире в Венгрии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: