#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
472.34
541.25
6.01
Қоғам

4 тонна алтын құрамды материал мен қару-жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды

Цех, Қаржылық мониторинг агенттігі , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 16:14 Сурет: Instagram/afm_rk
Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех анықталды. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 17 шілдеде ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Шортанды ауданы аумағында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметін тоқтатты.

"Жедел-іздестіру шаралары барысында құрамында алтыны бар кенді өңдеуге және бағалы металдарды бөліп алуға арналған жасырын цех анықталды. Кенді ұсақтауға және балқытуға арналған жабдық, салмағы 446 грамм алтын құймасы, 4 тонна алтын құрамды материал, 6 келі сынап, сондай-ақ 2 млн теңгеден астам және 8 мың АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленді. Тінту барысында қару мен оқ-дәрілер табылды",- делінген ақпаратта.

Агенттік атап өткендей, қазіргі уақытта заңсыз қызметке қатысы бар барлық тұлғалар, сондай-ақ заңсыз өндірілген бағалы металдардың көлемі анықталуда.

"Ұйымдастырушы қамауға алынды. Тергеу жалғасуда". ҚР ҚМА баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін елордада жеке үйде антисанитариялық жағдайда ет өндіріп, сатқандар ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
16:38, Бүгін
+47°C-қа дейінгі аптап ыстық: 18-20 шілдеге арналған ауа райы болжамы
Жасырын цех, алтын өңдейтін, Ақмола облысы
18:09, 15 қараша 2024
Ақмола облысында құрамында алтыны бар материалды заңсыз өңдейтін екі шағын цех жойылды
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
12:20, 08 маусым 2026
Қазақстан бойынша "CVK" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды: миллиондаған қаржыға тыйым салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тыныс Дубек
17:43, Бүгін
Как выступила женская сборная Казахстана в третий соревновательный день турнира в Венгрии
Конор Макгрегор
17:19, Бүгін
Шоу у Белого дома превзошло UFC 329 с Макгрегором по количеству просмотров
&quot;Кайрат&quot; выступил с официальным заявлением о возможном концерте Канье Уэста в Алматы
16:58, Бүгін
"Кайрат" выступил с официальным заявлением о возможном концерте Канье Уэста в Алматы
В Алматы на ALMATY CIRCUS FESTIVAL выступят звезды мирового цирка
16:38, Бүгін
В Алматы на ALMATY CIRCUS FESTIVAL выступят звезды мирового цирка
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: