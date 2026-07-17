4 тонна алтын құрамды материал мен қару-жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды
Сурет: Instagram/afm_rk
Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех анықталды. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 17 шілдеде ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Шортанды ауданы аумағында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметін тоқтатты.
"Жедел-іздестіру шаралары барысында құрамында алтыны бар кенді өңдеуге және бағалы металдарды бөліп алуға арналған жасырын цех анықталды. Кенді ұсақтауға және балқытуға арналған жабдық, салмағы 446 грамм алтын құймасы, 4 тонна алтын құрамды материал, 6 келі сынап, сондай-ақ 2 млн теңгеден астам және 8 мың АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленді. Тінту барысында қару мен оқ-дәрілер табылды",- делінген ақпаратта.
Агенттік атап өткендей, қазіргі уақытта заңсыз қызметке қатысы бар барлық тұлғалар, сондай-ақ заңсыз өндірілген бағалы металдардың көлемі анықталуда.
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Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Бұған дейін елордада жеке үйде антисанитариялық жағдайда ет өндіріп, сатқандар ұсталғанын жазғанбыз.
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