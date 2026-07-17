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Қоғам

Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүрілді

Заңсыз нысан, сүру, Алматы, Розыбакиев, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 17:32 Сурет: Telegram/almaty_akimat
Алматыда заңсыз нысандарды сүру өз жалғасын табуда. Бұл жолы Розыбакиев көшесі, 249/1 мекенжайында орналасқан заңсыз қосалқы нысан туралы сөз болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 17 шілдеде қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады:

"Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында аталған нысанның рұқсатсыз тұрғызылғаны анықталды. Осыған байланысты меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Кейін іс материалдары сотқа жолданды".

Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың қаулысымен қосымша құрылыс заңсыз деп танылып, оны бұзу туралы шешім шығарылды.


"Қалалық Әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен бүгін нысанды бұзу жұмыстары басталды", деп нақтылайды әкімдіктен.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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