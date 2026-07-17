Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда инженерлік желілерде жоспарлы жұмыстардың жүргізілуіне байланысты Төле би көшесінің Тілендиев және Брусиловский көшелерінің аралығында автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Almaty_Joly Telegram арнасындағы кезекті жарияланымнан белгілі болды.
Аталған учаскеде қозғалыс 2026 жылы 18 шілде сағат 20:00-ден 19 шілде сағат 13:00-ге дейін толықтай жабылады.
Қала тұрғындары мен қонақтарына жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін шектеуді ескеруге және уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтауға кеңес беріледі.
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