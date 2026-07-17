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Қоғам

Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 17:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда инженерлік желілерде жоспарлы жұмыстардың жүргізілуіне байланысты Төле би көшесінің Тілендиев және Брусиловский көшелерінің аралығында автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Almaty_Joly Telegram арнасындағы кезекті жарияланымнан белгілі болды.

Аталған учаскеде қозғалыс 2026 жылы 18 шілде сағат 20:00-ден 19 шілде сағат 13:00-ге дейін толықтай жабылады.

Қала тұрғындары мен қонақтарына жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін шектеуді ескеруге және уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтауға кеңес беріледі.


Сызба, Алматы, Төле би, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 17:58

Сурет: t.me/AlmatyJoly


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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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