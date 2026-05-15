Алматыда Жамақаев көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Жамақаев көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты 16 мамыр сағат 06:00-ден 17 мамыр сағат 18:00-ге дейін Әзірбаев көшесінен әл-Фараби даңғылына дейінгі аралықта қозғалыс толық жабылады.
Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген тақта орнатылады.
"Тұрғындардан бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда 16 мамырдан бастап үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгеретінін хабарлаған едік.
