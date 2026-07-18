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Қоғам

Алдағы үш күннің ауа райы: қай өңірде аптап, қайда жаңбыр жауады

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.07.2026 16:55 Фото: unsplash
Алдағы үш күнде Алматы мен Шымкентте аптап ыстық сақталып, ауа температурасы +47 градусқа дейін көтеріледі. Ал Астанада жаңбыр жауып, күндізгі ауа температурасы +36 градусқа дейін жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

19 шілде: Көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +34...+36°C.

20 шілде: Көшпелі бұлтты, жаңбыр мен найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде +18...+20°C, күндіз +28...+30°C.

21 шілде: Көшпелі бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы – 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түнде +16...+18°C, күндіз +24...+26°C.

Алматы

19 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с. Түнде +25...+27°C, күндіз аптап ыстық +40...+42°C.

20 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с. Түнде +24...+26°C, күндіз +40...+42°C.

21 шілде: Көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан жел 3-8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді. Түнде +24...+26°C, күндіз +35...+37°C.

Шымкент

19 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түнде +26...+28°C, күндіз ауа температурасы +45...+47°C-қа дейін көтеріледі.

20 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнде +27...+29°C, күндіз +40...+42°C.

21 шілде: Көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан жел 8-13 м/с. Түнде +23...+25°C, күндіз +33...+35°C.

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Айдос Қали
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