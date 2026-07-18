Астанада полицейлер жоғалған 6 жасар баланы жедел тауып, ата-анасымен қауыштырды
Сурет: polisia.kz
Астана қаласы полиция департаменті Алматы ауданы полиция басқармасының қызметкерлері жоғалып кеткен 6 жасар баланы жедел іздестіріп, аман-есен ата-анасымен қауыштырды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Іздестіру ісіне Алматы ауданы Полиция басқармасының анықтау бөлімінің аға анықтаушысы Сержан Бөлегенов, және криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілі Самғат Абжанбай ат салысты.
Оқиға таңғы уақытта болған. Ата-анасы жұмысқа дайындалып жатқан сәтте бала ешкімге айтпай, үйден шығып кетіп, жол бойымен туысының үйіне қарай бет алған. Біраз уақыттан кейін баланың үйде жоқ екенін байқаған ата-анасы бірден "102" арнасына хабарласып, оның жоғалғаны туралы мәлімдеген.
Үйлесімді және кәсіби әрекеттердің нәтижесінде бейнебақылау камераларының көмегімен баланың жүрген бағыты анықталып, аз уақыт ішінде бүлдіршін аман-есен табылып, ата-анасына табысталды.
Баланың ата-анасы полицейлерге шынайы ризашылықтарын білдірді.
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