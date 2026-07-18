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Қоғам

Астанада полицейлер жоғалған 6 жасар баланы жедел тауып, ата-анасымен қауыштырды

Астанада полицейлер жоғалған 6 жасар баланы жедел тауып, ата-анасымен қауыштырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.07.2026 17:15 Сурет: polisia.kz
Астана қаласы полиция департаменті Алматы ауданы полиция басқармасының қызметкерлері жоғалып кеткен 6 жасар баланы жедел іздестіріп, аман-есен ата-анасымен қауыштырды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Іздестіру ісіне Алматы ауданы Полиция басқармасының анықтау бөлімінің аға анықтаушысы Сержан Бөлегенов, және криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілі Самғат Абжанбай ат салысты.

Оқиға таңғы уақытта болған. Ата-анасы жұмысқа дайындалып жатқан сәтте бала ешкімге айтпай, үйден шығып кетіп, жол бойымен туысының үйіне қарай бет алған. Біраз уақыттан кейін баланың үйде жоқ екенін байқаған ата-анасы бірден "102" арнасына хабарласып, оның жоғалғаны туралы мәлімдеген.

Үйлесімді және кәсіби әрекеттердің нәтижесінде бейнебақылау камераларының көмегімен баланың жүрген бағыты анықталып, аз уақыт ішінде бүлдіршін аман-есен табылып, ата-анасына табысталды.

Баланың ата-анасы полицейлерге шынайы ризашылықтарын білдірді.

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Айдос Қали
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