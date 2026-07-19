#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
Қоғам

Қазақстанда алғаш рет қоғамдық тәртіпті күзетуге жасанды интеллектпен жабдықталған робот-ит шықты

Қазақстанда алғаш рет қоғамдық тәртіпті күзетуге жасанды интеллектпен жабдықталған робот-ит шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.07.2026 15:10 Сурет: polisia.kz
Қарағанды облысы Қазақстанда алғаш рет бұқаралық іс-шаралар кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект технологияларымен жабдықталған қызметтік робот-итті пайдаланған өңір атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, заманауи әзірлеме Металлург күніне арналған мерекелік іс-шаралар барысында нақты жағдайда сыналып, өзінің жоғары тиімділігін дәлелдеді.

17-18 шілде күндері Балқаш және Теміртау қалаларында өткен мерекелік іс-шараларға 115 мыңнан астам адам қатысты. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қарағанды облысы полиция департаментінің жеке құрамы күшейтілген қызмет атқару режиміне көшіріліп, қоғамдық тәртіпті күзетуге мыңнан астам полиция қызметкері жұмылдырылды.

"Іс-шаралардың басты жаңалығы – жасанды интеллект жүйесімен жабдықталып, полицияның ақпараттық дерекқорларымен толық ықпалдастырылған қызметтік робот-ит болды. Ол нақты уақыт режимінде полицияның іздеуінде немесе бақылауындағы адамдарды бет-бейнесі арқылы автоматты түрде анықтай алады. Бұл құқық бұзушылықтардың алдын алу, күдікті тұлғаларды жедел анықтау және полицияның әрекет ету тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді".Ішкі істер министрлігі

Ведомствоның мәліметінше, жаңа технология алғашқы сынақтың өзінде нақты нәтижесін көрсетті. Қызмет барысында робот-иттің көмегімен төрт құқық бұзушы анықталды. Олардың қатарында алимент төлеуден жалтарып жүрген бір азамат, мемлекет алдындағы берешегі бар екі борышкер және сот белгілеген шектеуді бұзып, тұрғын үйінен тыс жерде жүрген бұрын сотталған азамат болды. Барлық анықталған тұлғаға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.

Полиция қызметкерлері балалардың қауіпсіздігіне де ерекше мән берген. Мыңдаған адам жиналған мерекелік алаңдарда адасып кеткен 87 бала қысқа уақыт ішінде табылып, олардың барлығы аман-есен ата-аналарына тапсырылды. Адасып кеткен балалардың жасы 3 пен 17 жас аралығында болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерге жасанды интеллектпен жұмыс істеу міндеттеледі
18:25, 26 желтоқсан 2025
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерге жасанды интеллектпен жұмыс істеу міндеттеледі
Ақтауда робот-иттер қызметке кірісті
12:56, 31 мамыр 2026
Ақтауда робот-иттер қызметке кірісті
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
16:26, 14 мамыр 2025
Депутат Базарбек министрлер мен әкімдерді жасанды интеллектпен алмастыруды қалайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Конор Макгрегор
16:10, Бүгін
Дана Уайт подтвердил травму Конора Макгрегора: у ирландца разрыв связки
Демеу Жадыраев
15:33, Бүгін
Чемпион мира Акбудак в тяжёлой схватке одолел Жадыраева на топ-турнире в Будапеште
Макс Холлуэй
15:10, Бүгін
Холлуэй считает, что заслуженно победил Макгрегора и претендует на титул UFC
Акжол Махмудов и Демеу Жадыраев
14:29, Бүгін
Демеу Жадыраев снова победил Акжола Махмудова: один балл решил исход схватки в Будапеште
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: