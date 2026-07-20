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Қоғам

Қазақстандағы ең көп жүктеме түсетін автожолдардың бірі сегіз жолаққа дейін кеңейтіледі

Қазақстандағы ең көп жүктеме түсетін автожолдардың бірі сегіз жолаққа дейін кеңейтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 15:14 Сурет: Telegram/qazavtojol
Бүгін, 2026 жылғы 20 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданындағы халықаралық маңызы бар Алматы – Бішкек автожолының 19–27 шақырым аралығын күрделі жөндеу және кеңейту жұмыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, жоба Қазақстандағы ең қарқынды қозғалыс жүретін көлік дәліздерінің бірін жаңғыртуға бағытталған. Бұл жолмен тәулігіне 70 мыңнан астам көлік қатынайды.

Қазіргі таңда қолданыстағы төрт жолақты жол көлік ағынының артуына төтеп бере алмай отыр. Соның салдарынан кептелістер жиілеп, көліктердің орташа жүру жылдамдығы төмендеп, жол-көлік оқиғаларының қаупі артып келеді.

Осыған байланысты жоба аясында автожол төрт жолақтан сегіз жолаққа дейін кеңейтіледі. Нәтижесінде бұл учаске үздіксіз қозғалысқа арналған жалпы қалалық маңызы бар магистральдың талаптарына сәйкестендіріледі.

Күрделі жөндеу барысында:

  • "Таға" үлгісіндегі екі заманауи жолайрық салынады;
  • тоғыз жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі тұрғызылады;
  • жолдың бойымен тротуарлар салынады;
  • сыртқы жарықтандыру жүйесі орнатылады;
  • жаңа күрделі үлгідегі жол жабыны төселеді.

Сонымен қатар жоба аясында газ құбырлары, су құбыры желілері, электрмен жабдықтау және талшықты-оптикалық байланыс желілері сияқты инженерлік коммуникациялар көшіріледі.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда 17 шілде мен 30 тамыз аралығында Бекешев көшесінде көлік қозғалысына ішінара шектеу енгізілетіні хабарланған болатын. Бұл Батыс кәріз коллекторы құрылысының жаңа кезеңінің басталуына байланысты.

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Сурет Айгерим Тарина
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