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Қоғам

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:27 Сурет: Zakon.kz
Алматыда Әл-Фараби даңғылында Daewoo Damas маркалы жеңіл көлік толықтай жанып кетті. Қызыл жалын көлік қозғалып келе жатқан кезде тұтанған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүргізушінің айтуынша, жолда келе жатқанда көлік кенеттен өше басталған. Ер адам көлікті жол жиегіне тоқтатуға тырысқан, алайда оған үлгермей, қозғалтқыш бөлігінен кенеттен қою түтін шыға бастаған.

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Жүргізуші бірден көлікті тоқтатып, өртті өрт сөндіргіштің көмегімен өз күшімен сөндіруге әрекет жасаған. Оған басқа жүргізушілер де көмекке келген.

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Сондай-ақ сол маңнан су таситын көлік өтіп бара жатқан. Оның жүргізушісі де жалынды сумен өшіруге тырысқан. Алайда куәгерлердің барлық әрекетіне қарамастан, өрт өте жылдам тарап, көлікті толықтай шарпыған. Өрт сөндірушілер келгенге дейін көлік түгел жанып кеткен.

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Көліктің ішінде ерлі-зайыптылар болған. Абырой болғанда, ешкім зардап шеккен жоқ.

Ерлі-зайыптылар дер кезінде шығып үлгерген: Алматыда жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Оқиғаға байланысты Әл-Фараби даңғылының шығыс бағытындағы бөлігінде көлік қозғалысы уақытша қиындады.

Бұған дейін алматылық дәрігерлер газ баллоны жарылып, денесін 90% күйік шалған ер адамның өмірін сақтап қалғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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