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Оқиғалар

Алматылық дәрігерлер газ баллоны жарылып, денесін 90% күйік шалған ер адамның өмірін сақтап қалды

Газ баллоны, жарылыс, Алматы, күйік шалу, ер адам, дәрігерлер, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 18:12 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласының №4 қалалық клиникалық ауруханасының дәрігерлері газ баллонының жарылуы салдарынан ауыр күйік алған 26 жастағы ер адамның өмірін сақтап қалды. Бір айға созылған емнен кейін ер адам үйіне шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпаратты 2026 жылы 20 шілдеде ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің (ДСМ) баспасөз қызметі жариялады.

Ер адамның өз үйінің ауласындағы шаруашылық қорасында тұрған газ баллоны жарылып кеткен. Зардап шегуші жалыннан ауыр күйік алып, №4 қалалық клиникалық ауруханасының қабылдау бөліміне жеткізілді.

"Дәрігерлер пациенттен барожарақатты, дене бетінің 89%-ын қамтыған термиялық күйікті, оның ішінде 15%-ының терең күйік екенін, сондай-ақ сол қолының жұмсақ тіндері ауқымды зақымданған ауыр жарақатын анықтады. Ауруханаға түскен алғашқы минуттардан бастап оған қарқынды шокқа қарсы ем жүргізілді. Пациент ауруханаға жатқызылған күні-ақ зақымданған қолына шұғыл қалпына келтіру операциясы жасалды. Кейінгі апталарда ем күйік бөлімшесінде жалғасты". ҚР ДСМ баспасөз қызметі

Сондай-ақ министрлік пациенттің бірнеше кезеңнен тұратын хирургиялық ем қабылдағанын, оның ішінде теріні трансплантаттау (аутодермопластика) мен зақымданған аяқ-қолға реконструктивтік операциялар жасалғанын нақтылайды. Осы уақыт бойы дәрігерлер өмірлік маңызды ағзалардың қызметін, аспаптық және зертханалық көрсеткіштерді күн сайын бақылап, науқастың жағдайына сәйкес емдеу тактикасын түзетіп отырды.

"Пациент бізге өте ауыр жағдайда түсті. Төрт тәулік бойы реанимацияда болды. Жағдайы тұрақтанғаннан кейін күйік бөлімшесіне ауыстырылды. Мұндай ауқымды күйіктер - дәрігерлер үшін әрдайым ең күрделі сынақтардың бірі. Клиниканың мультидисциплинарлық командасының үйлесімді жұмысының арқасында біз пациенттің өмірін сақтап қала алдық", – деді №4 қалалық клиникалық ауруханасының күйік бөлімшесінің меңгерушісі Елдос Әлменов.
Күйік шалу, Алматы, дәрігер, газ баллоны, жарылыс, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 18:12

Сурет: ҚР ДСМ баспасөз қызметі

Күйік шалу, Алматы, дәрігер, газ баллоны, жарылыс, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 18:12

Сурет: ҚР ДСМ баспасөз қызметі

Пациенттің өзі Александр Артуков емдеу барысында көрсетілген көмек пен қолдау үшін дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне алғысын білдірді.

Ауруханаға жатқызылғаннан кейін бір ай өткен соң ер адам стационардан шығарылды. Емдеу барысында ол қайтадан өздігінен жүріп-тұрып, өзін-өзі күте алатын жағдайға жетті. Алда оны ұзақ оңалту кезеңі күтіп тұр. Дегенмен дәрігерлер ең басты міндетті – пациенттің өмірін сақтап қалуды – сәтті орындады.

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