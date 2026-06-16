#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы дәрігерлері тоғызыншы қабаттан құлаған бойжеткеннің өмірін сақтап қалды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 15:26 Фото: akorda.kz
Алматы қалалық орталық клиникалық ауруханасының дәрігерлері тоғызыншы қабаттан құлаған 17 жастағы бойжеткенді аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дәрігерлердің айтуынша, науқас ауруханаға аса ауыр жағдайда жеткізілген. Оған екінші дәрежелі кома, травмалық және геморрагиялық шок, аяқ-қол, омыртқа мен жамбас сүйектерінің көптеген сынуы, сондай-ақ кеуде қуысының ауыр жарақаты диагнозы қойылған.

Ең қауіпті зақымдардың бірі – көкеттің (диафрагманың) жыртылуы болған. Соның салдарынан асқазан, көкбауыр және ішектің бір бөлігі кеуде қуысына ығысқан.

Мамандар шұғыл түрде күрделі ота жасап, ішкі ағзалардағы зақымдарды қалпына келтіріп, науқастың жағдайын тұрақтандырған. Одан кейін бойжеткен 12 тәулік бойы жансақтау бөлімінде ем алған.

Кейін оған сүйектер мен буындарды қалпына келтіру мақсатында тағы төрт операция жасалған.

Жалпы емдеу және оңалту процесі 58 күнге созылды.

Қазіргі уақытта бойжеткен ауруханадан шығарылып, оңалту курсынан өтіп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Павлодар облысының Ақсу қаласында терезеден құлап кеткен бала операция кезінде көз жұмғаны хабарланған болатын. Аталған оқиғаға байланысты полиция жан-жақты тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
17:30, Бүгін
Алматы полициясы граната жарылысы туралы қауесетке жауап берді
сүйек
00:47, 17 тамыз 2023
Алматы облысының дәрігерлері өңешіне сүйек тұрып қалған әйелді аман алып қалды
Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды
17:15, 23 қазан 2025
Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Бүгін
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Бүгін
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Бүгін
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: