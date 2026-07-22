#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы өткізу пунктінің жұмыс уақыты ұзартылды

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 13:28 Фото: primeminister.kz
Қырғызстан мен Қазақстан шекарасындағы "Қарқара-автожол" өткізу пунктінің жұмыс уақыты уақытша ұзартылды. Бұл туралы Zakon.kz сайтына Қырғызстанның Мемлекеттік шекара қызметі хабарлады.

Мұндай шешім жазғы туристік маусым қызған шақта жолаушылар ағынының артуына байланысты қазақстандық тараппен бірлесіп қабылданған.

"2026 жылғы 21 шілде мен 31 тамыз аралығында өткізу пункті күн сайын Бішкек уақыты бойынша сағат 08:00-ден 21:00-ге дейін жұмыс істейді", – делінген хабарламада.

Шекара қызметінің мәліметінше, жұмыс кестесінің ұзартылуы сұраныс жоғары кезеңде мемлекеттік шекараны кесіп өтетін азаматтар үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Халықаралық "Қарқара-автожол" автомобиль өткізу пункті Ыстықкөл облысының Түп ауданында орналасқан және Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы мемлекеттік шекара арқылы азаматтар мен көлік құралдарын өткізуге арналған.

Еске салайық, 2026 жылғы 10 шілдеде Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы екі өткізу пунктінің тәулік бойы жұмыс істейтіні белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы ірі бақылау-өткізу бекеті 6 наурызда үзіліспен жұмыс істейді
09:57, 05 наурыз 2024
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы ірі бақылау-өткізу бекеті 6 наурызда үзіліспен жұмыс істейді
Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика
10:07, 26 мамыр 2026
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында жүздеген жүк көлігі тұралап қалды
"Бақты" өткізу пункті, Қытай-Қазақстан шекарасы, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті
09:49, 15 тамыз 2023
18-20 тамызда Қазақстан мен Қытай шекарасындағы өткізу бекеттерінің бірі жұмыс істемейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Алекс Перейра
17:19, Бүгін
"Ты там вообще ещё жив": Перейра жёстко ответил Анкалаеву о завершении трилогии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: