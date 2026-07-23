Ақтөбе облысында шетел азаматтары мінген автобус тас жолда бұзылып қалды
Ақтөбе облысында құтқарушылар техникалық ақауға ұшыраған автобустан 90 жолаушыны эвакуациялады
Көлік құралының техникалық ақауына байланысты 90 адам, оның ішінде 46 бала қауіпсіз жерге көшірілді. Жолаушылар арасында Тәжікстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы және Ресей Федерациясының азаматтары болды.
Авариялық-құтқару жұмыстарына Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары, сондай-ақ "Қарабұтақ" трассалық медициналық-құтқару пунктінің қызметкерлері жұмылдырылды.
Зардап шеккендер жоқ. Автобус жолаушылары кемпингке эвакуацияланып, әрі қарай жолға шығуды күткен уақыт ішінде қауіпсіз жағдайда орналастырылып, қажетті жағдайлардың барлығымен қамтамасыз етілді.
Бұған дейін Бурабайға демалуға барған бір отбасы мүшелері қайғылы жағдайға ұшырай жаздағанын жазғанбыз.