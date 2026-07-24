25 тамыздан бастап Қазақстанда алимент жаңа ережелер бойынша аударылады
Әділет министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жаңа ережелер атқарушылық іс жүргізу туралы заңмен бекітілген.
Енді алимент өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды орындау кезінде өндіріп алынған алимент сомалары алименттерді есепке алуға арналған банктік шотқа ғана аударылатын болады. Бұл үшін өндіріп алушы сот орындаушысына осындай банктік шоттың деректемелерін ұсынуға міндетті.
Министрлік атап өткендей, енгізілген өзгерістердің негізгі мақсаты – кәмелетке толмаған балаларды және еңбекке қабілетсіз адамдарды асырауға арналған ақшалай қаражаттың сақталуын қамтамасыз ету. Сонымен қатар, қолданыстағы заңнамаға сәйкес алименттерді есепке алуға арналған банктік шоттағы ақшаға тыйым салуға жол берілмейді.
ҚР Әділет министрлігі арнайы банктік шоттың болмауы борышкерді алимент төлеу міндетінен босатпайтынын түсіндіреді.
Сонымен қатар өндіріп алушы алименттерді есепке алуға арналған банктік шоттың деректемелерін ұсынғанға дейін өндіріп алынған алимент сомаларын аудару мүмкін болмайды. Бұл ретте алимент бойынша қалыптасқан берешек сақталады және есептен шығарылмайды.
Сондай-ақ, ведомство алименттерді есепке алуға арналған арнайы банктік шоттарды ашатын екінші деңгейдегі банктердің тізбесін, сондай-ақ ашылған мұндай шоттардың санын есепке алмайтынын нақтылады.