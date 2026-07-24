#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Қоғам

25 тамыздан бастап Қазақстанда алимент жаңа ережелер бойынша аударылады

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 16:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 25 тамыздан бастап Қазақстанда алименттер арнайы банктік шоттарға аударылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әділет министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жаңа ережелер атқарушылық іс жүргізу туралы заңмен бекітілген.

Енді алимент өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды орындау кезінде өндіріп алынған алимент сомалары алименттерді есепке алуға арналған банктік шотқа ғана аударылатын болады. Бұл үшін өндіріп алушы сот орындаушысына осындай банктік шоттың деректемелерін ұсынуға міндетті.

Министрлік атап өткендей, енгізілген өзгерістердің негізгі мақсаты – кәмелетке толмаған балаларды және еңбекке қабілетсіз адамдарды асырауға арналған ақшалай қаражаттың сақталуын қамтамасыз ету. Сонымен қатар, қолданыстағы заңнамаға сәйкес алименттерді есепке алуға арналған банктік шоттағы ақшаға тыйым салуға жол берілмейді.

ҚР Әділет министрлігі арнайы банктік шоттың болмауы борышкерді алимент төлеу міндетінен босатпайтынын түсіндіреді.

Сонымен қатар өндіріп алушы алименттерді есепке алуға арналған банктік шоттың деректемелерін ұсынғанға дейін өндіріп алынған алимент сомаларын аудару мүмкін болмайды. Бұл ретте алимент бойынша қалыптасқан берешек сақталады және есептен шығарылмайды.

Сондай-ақ, ведомство алименттерді есепке алуға арналған арнайы банктік шоттарды ашатын екінші деңгейдегі банктердің тізбесін, сондай-ақ ашылған мұндай шоттардың санын есепке алмайтынын нақтылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
18:33, Бүгін
+42°C ыстық және нөсер жаңбыр: Қазақстанда сенбі күні ауа райы қандай болады
Қазақстанда 25 тамыздан бастап алименттер арнайы банктік шоттарға аударылады
20:20, 23 шілде 2026
Қазақстанда 25 тамыздан бастап алименттер арнайы банктік шоттарға аударылады
Водительское удостоверение, водительские права
13:56, 20 шілде 2026
25 тамыздан бастап Қазақстанда жүргізуші куәлігінен айырудың жаңа негіздері күшіне енеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram/usykaa
18:25, Бүгін
Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
17:44, Бүгін
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
Казахстанских защитник Демият Сламбеков подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
17:26, Бүгін
Казахстанский защитник Демият Сламбеков подписал контракт с "Иртышом"
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
17:07, Бүгін
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: