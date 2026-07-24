Қазақстанда бір күнде төрт орман өрті тіркелді
Өрт ошақтары бірнеше өңірде анықталған. Атап айтқанда, "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде – бір, "Катон-Қарағай" ұлттық паркінде – бір, ал "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында екі өрт болған.
Мамандардың мәліметінше, өрттер мемлекеттік орман күзеті қызметкерлерінің бақылауы және жедел анықтау жүйелері арқылы анықталған. Орман қызметкерлері мен арнайы техникалар дереу жұмылдырылып, өрт ошақтары қысқа уақытта оқшауланған. Соның арқасында жалынның таралу қаупі жойылған.
Алдын ала болжам бойынша, орман өрттеріне найзағай разрядтары себеп болуы мүмкін.
Қазіргі уақытта елімізде найзағайлы ауа райы сақталуына байланысты орман өрттерінің алдын алу және жою жұмыстары күшейтілген режимде жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік орман күзеті мен "Қазавиаорманқорғау" мекемесінің қызметкерлері әуе патрульдеуін және орман алқаптарын бақылауды жалғастыруда.