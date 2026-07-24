#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

Қазақстанда бір күнде төрт орман өрті тіркелді

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 18:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 24 шілдеде Қазақстан аумағындағы мемлекеттік орман қоры жерлерінде төрт орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт ошақтары бірнеше өңірде анықталған. Атап айтқанда, "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде – бір, "Катон-Қарағай" ұлттық паркінде – бір, ал "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында екі өрт болған.

Мамандардың мәліметінше, өрттер мемлекеттік орман күзеті қызметкерлерінің бақылауы және жедел анықтау жүйелері арқылы анықталған. Орман қызметкерлері мен арнайы техникалар дереу жұмылдырылып, өрт ошақтары қысқа уақытта оқшауланған. Соның арқасында жалынның таралу қаупі жойылған.

Алдын ала болжам бойынша, орман өрттеріне найзағай разрядтары себеп болуы мүмкін.

Қазіргі уақытта елімізде найзағайлы ауа райы сақталуына байланысты орман өрттерінің алдын алу және жою жұмыстары күшейтілген режимде жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік орман күзеті мен "Қазавиаорманқорғау" мекемесінің қызметкерлері әуе патрульдеуін және орман алқаптарын бақылауды жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
18:59, Бүгін
Канье Уэстің концерті "Қайраттың" жоспарын өзгертті
Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу
22:50, 09 шілде 2026
Қазақстанда бір күнде алты орман өрті тіркелді
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
23:04, 10 шілде 2026
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:33, Бүгін
Камару Усман допустил завершение карьеры после поражения от дю Плесси
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
22:01, Бүгін
"Туран" переиграл "Тобыл-М" в матче Первой лиги
Фото: Top Rank
21:37, Бүгін
Фьюри одержал победу нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
Фото: ATP
21:06, Бүгін
Обидчик Скатова Рублёв проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: