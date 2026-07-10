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Қоғам

Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді

Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 23:04 Сурет: ШҚО әкімдігі
2026 жылғы 10 шілдеде Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында бес орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экология министрлігінің мәліметінше, өттер Қостанай және Павлодар облыстарында, сондай-ақ Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде, "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватында және "Жасыл Аймақ" республикалық мемлекеттік кәсіпорнында болған.

Алдын ала мәлімет бойынша, өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеу қызметі мен ерте анықтау жүйелері арқылы анықталған. Осыдан кейін орман күзеті мен әуе өрт сөндіру десанттары жедел түрде оқшаулау жұмыстарына кіріскен.

Өртті сөндіруге арнайы техника мен тікұшақтар жұмылдырылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде барлық өрт ошақтары айналаға таралу қаупінсіз қысқа мерзімде толық сөндірілді.

Ведомство алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық күтілетінін ескертіп, өрт қаупі жоғары кезеңде табиғат аясында демалушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

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Айдос Қали
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