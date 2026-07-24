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Қоғам

Әлеуметтік желіде Қазақстанның "жаңа" паспортының суреті тарады: ІІМ не деді

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 20:30 Фото: pexels
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желіде тараған қазақстандық паспорттың "жаңа" дизайнына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық паспорттың жаңа нұсқасы ретінде ұсынылған суреттер төрт күн бұрын Threads әлеуметтік желісінде жарияланған.

Әлеуметтік желіде Қазақстанның "жаңа" паспортының суреті тарады: ІІМ не деді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 20:30

Сурет: Threads/bazablankwear

Осыдан кейін қазақстандық қолданушылар құжаттың "жаңа" дизайнын қызу талқылай бастады. Пікірлер әртүрлі болды:

  • "Жалықтыратын дизайн".
  • "Ескі паспортты қалдырыңдар".
  • "Шынымды айтсам, ұнады, өте әдемі көрінеді".
  • "Үлкен елтаңба болмаған соң әсері жоқ".
  • "Мұқабасы арзан көрінеді, бірақ ішкі беттері керемет".
  • "Мұқабаға алтын түсті жиекпен қар барысын қосу керек еді".
  • "Тек ішкі бетін өзгертсе жеткілікті еді, мұқабасы бұрын өте жақсы болатын".
  • "2007 жылғы мектеп күнделігіне ұқсайды. Ал ішкі беттері жақсы, тіпті керемет шыққан".

Осы жағдайға қатысты түсінік алу үшін редакция Қазақстанның Ішкі істер министрлігіне жүгінді.

"Әлеуметтік желілерде тарап жатқан эскиз Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары әзірлеген немесе бекіткен ресми жоба, жұмыс нұсқасы не өзге де құжат болып есептелмейді. Бұл материал Қазақстан Республикасы азаматы паспортының әзірленіп жатқан жаңа дизайнына ешқандай қатысы жоқ", – деп мәлімдеді ІІМ баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 24 шілдеде.

Ведомствоның мәліметінше, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы азаматы паспортының жаңа дизайнының макеті әзірленіп жатыр.

"Бұл жұмыстар аяқталып, түпкілікті дизайн бекітілгеннен кейін бұл туралы белгіленген тәртіппен жұртшылыққа хабарланады. Қазіргі әзірлеу кезеңінде паспорттың жаңа дизайнының эскиздері немесе макеттерін ұсыну мүмкін емес, өйткені құжаттың соңғы дизайны әлі бекітілген жоқ", – деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.
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Айдос Қали
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