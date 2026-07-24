#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

3,3 трлн теңге: министрлік елде қанша адам зейнетақы мен жәрдемақы алатынын мәлімдеді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 21:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
24 шілдеде Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқар Ертаевтың төрағалығымен министрліктің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары қаралған және жыл соңына дейінгі негізгі міндеттер айқындалған кеңейтілген алқа отырысы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі негізгі нәтижелерді ұсынды:

  • 2026 жылы әлеуметтік төлемдерге 6,8 трлн теңге қарастырылған.
  • 4,6 млн адам зейнетақы және жәрдемақымен қамтылып, төлемдердің жалпы көлемі 3,3 трлн теңгені құрады.
  • Жыл басынан бері 250 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды, тағы 245 мың азамат жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылды.
  • Мемлекеттік еңбек инспекторлары 3607 тексеру жүргізіп, еңбек заңнамасының 4 мыңнан астам бұзушылығын анықтады.
  • Елдегі жұмыссыздық деңгейі 4,5% болды.
  • Медициналық-әлеуметтік сараптамалардың 45%-дан астамы сырттай форматта өткізіледі.
  • Цифрландырудың арқасында 9 мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі бір жұмыс күніне дейін қысқартылды.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда әйелдердің зейнет жасын қайта қарау мәселесі қарастырылмайтынын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата
10:43, 08 шілде 2026
Қазақстанда зейнетақы жүйесін жетілдірудің жаңа тәсілдері қарастырылып жатыр
Бас Прокурор Берік Асыловтың төрағалығымен Бас прокуратураның 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызмет қорытындыларына арналған кеңейтілген алқа отырысы өтті.
16:19, 24 маусым 2026
Бас прокуратура 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындыларын жариялады
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
10:44, 30 желтоқсан 2024
2025 жылы зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері қанша пайызға өсетіні белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:33, Бүгін
Камару Усман допустил завершение карьеры после поражения от дю Плесси
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
22:01, Бүгін
"Туран" переиграл "Тобыл-М" в матче Первой лиги
Фото: Top Rank
21:37, Бүгін
Фьюри одержал победу нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
Фото: ATP
21:06, Бүгін
Обидчик Скатова Рублёв проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: