3,3 трлн теңге: министрлік елде қанша адам зейнетақы мен жәрдемақы алатынын мәлімдеді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
24 шілдеде Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқар Ертаевтың төрағалығымен министрліктің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары қаралған және жыл соңына дейінгі негізгі міндеттер айқындалған кеңейтілген алқа отырысы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі негізгі нәтижелерді ұсынды:
- 2026 жылы әлеуметтік төлемдерге 6,8 трлн теңге қарастырылған.
- 4,6 млн адам зейнетақы және жәрдемақымен қамтылып, төлемдердің жалпы көлемі 3,3 трлн теңгені құрады.
- Жыл басынан бері 250 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды, тағы 245 мың азамат жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылды.
- Мемлекеттік еңбек инспекторлары 3607 тексеру жүргізіп, еңбек заңнамасының 4 мыңнан астам бұзушылығын анықтады.
- Елдегі жұмыссыздық деңгейі 4,5% болды.
- Медициналық-әлеуметтік сараптамалардың 45%-дан астамы сырттай форматта өткізіледі.
- Цифрландырудың арқасында 9 мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі бір жұмыс күніне дейін қысқартылды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда әйелдердің зейнет жасын қайта қарау мәселесі қарастырылмайтынын хабарлаған едік.
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