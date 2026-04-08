#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Қоғам

Қазақстанда әйелдердің зейнет жасын қайта қарау мәселесі қарастырылмайды

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 16:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 8 сәуірде Мәжіліс шеңберінде әйелдердің зейнет жасын көтерудің себептері туралы түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министр бұған дейін әйелдердің зейнет жасын 63 жасқа дейін көтермеу туралы шешім қабылданғанын еске салды. Бұл шешім 2031 жылға дейін күшінде болады.

"Иә, зейнет жасын одан әрі көтеруді уақытша тоқтату туралы шешім қабылданған, бірақ ол қолданыстағы заңнама аясында біртіндеп 63 жасқа дейін жетеді, ерлердің зейнет жасымен теңестіріледі. Қазақстан жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті, онда зейнетақы азаматтардың жүйеге қатысуына тікелей байланысты. Сондықтан еңбек өтілін қысқарту зейнетақы деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Осы себептен зейнет жасын көтеру туралы шешім қабылданған", – деді Виктория Шегай.

Оның айтуынша, әйелдердің зейнет жасын көтеру олардың зейнетке шыққан кезде ерлермен тең деңгейде зейнетақы алуына мүмкіндік береді.

"Қазіргі жылы мораторийді ұзарту мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ", – деп нақтылады вице-министр.

Айта кетейік, 2026 жылғы 2 сәуірде Мәжіліс депутаты Амангелді Нұғманов зейнетақы заңнамасын қайта қарастыруды ұсынған болатын.

Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алу туралы: сіз ақшаны 60 жастағы өзіңізден алудасыз
17:59, Бүгін
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алу туралы: сіз ақшаны 60 жастағы өзіңізден алудасыз
Еңбек министрлігі жәрдемақыны арттыру мәселесіне қатысты пікір білдірді
14:54, 19 наурыз 2026
Еңбек министрлігі жәрдемақыны арттыру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Жаңа Конституция күні Қазақстанда мереке күні болып бекітілмек
14:11, 19 наурыз 2026
Жаңа Конституция күні Қазақстанда мереке күні болып бекітілмек
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
19:18, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
19:09, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
18:38, Бүгін
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
18:20, Бүгін
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
