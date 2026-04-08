Қазақстанда әйелдердің зейнет жасын қайта қарау мәселесі қарастырылмайды
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 8 сәуірде Мәжіліс шеңберінде әйелдердің зейнет жасын көтерудің себептері туралы түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Вице-министр бұған дейін әйелдердің зейнет жасын 63 жасқа дейін көтермеу туралы шешім қабылданғанын еске салды. Бұл шешім 2031 жылға дейін күшінде болады.
"Иә, зейнет жасын одан әрі көтеруді уақытша тоқтату туралы шешім қабылданған, бірақ ол қолданыстағы заңнама аясында біртіндеп 63 жасқа дейін жетеді, ерлердің зейнет жасымен теңестіріледі. Қазақстан жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті, онда зейнетақы азаматтардың жүйеге қатысуына тікелей байланысты. Сондықтан еңбек өтілін қысқарту зейнетақы деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Осы себептен зейнет жасын көтеру туралы шешім қабылданған", – деді Виктория Шегай.
Оның айтуынша, әйелдердің зейнет жасын көтеру олардың зейнетке шыққан кезде ерлермен тең деңгейде зейнетақы алуына мүмкіндік береді.
"Қазіргі жылы мораторийді ұзарту мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ", – деп нақтылады вице-министр.
Айта кетейік, 2026 жылғы 2 сәуірде Мәжіліс депутаты Амангелді Нұғманов зейнетақы заңнамасын қайта қарастыруды ұсынған болатын.
