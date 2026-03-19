Қоғам

Жаңа Конституция күні Қазақстанда мереке күні болып бекітілмек

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 14:11 Фото: akorda.kz
Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 19 наурызда Сенаттағы брифингте жаңа Конституция бойынша референдум өткізілген күн мемлекеттік мереке болып жарияланып, демалыс күні болатынын хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.

Вице-министрдің сөзінше, референдумда қабылданған жаңа Конституция 2026 жылғы 1 шілдеден күшіне енеді.

"Конституция мәтінінде референдум өткізілген күн мемлекеттік мереке болып жарияланатыны, яғни күнтізбеде "қызыл күн" болатыны көрсетілген", – деді Виктория Шегай.

Еске салсақ, бұған дейін хабарланғандай, барлық қазақстандық студенттер жаңа Конституцияның нормаларын оқитын болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Еңбек министрлігі жәрдемақыны арттыру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Еңбек министрлігі Қазақстандағы жаңа мереке туралы айтты
Моңғолиядан келген қандастарға қандай төлемдер қарастырылған
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
