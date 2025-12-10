#Халық заңгері
Саясат

Моңғолиядан келген қандастарға қандай төлемдер қарастырылған

Флаги Монголии и Казахстана, Монголия и Казахстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 12:26 Фото: senate.parlam.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушы Виктория Шегай 2025 жылғы 10 желтоқсанда Мәжілісте Қазақстанға келген Моңғолиядан келген қандастарға қандай төлемдер жасалатынын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Депутат Ажар Сағандықова қанша қазақстандық пен моңғолиялық азамат бір-біріне қоныс аударғанын, келісімнің қандастарға қандай артықшылық беретінін және оның жүзеге асуы үшін бюджеттің қанша қосымша қаражат қажет болатынын сұрады.

Виктория Шегайдың сөзінше, Ішкі істер министрлігінің деректері бойынша Қазақстан аумағында тұрақты тұруға келген шамамен 6 600 азамат тұрады. Олардың 6 100-і тарихи отанына оралған этникалық репатрианттар. Еңбек министрлігінің ақпараттық жүйелеріне сәйкес, қазіргі таңда, тарихи отанына оралған азаматтар да қосылған зейнетақы төлемдеріне 1 800 адам ие. Бұл келісім күшіне енген жағдайда еңбек өтілі қайта есептелетін азаматтардың саны шамамен 400 болады.

Оның айтуынша, республикалық бюджеттен қосымша қаражат қажет емес, өйткені бұл қаражат бұрыннан қарастырылған.

"Қандастарға, оның ішінде Қазақстанға тұрақты тұруға келгендерге арналған артықшылықтарға келсек, бұрын Әлеуметтік кодексте тек шығу елінде еңбек өтілі есептелетін болса, бұл келісім аясында Моңғолиядан келген қандастар үшін басқа да өтіл түрлері есепке алынады. Мысалы, әскери қызметтегі өтіл және жоғары оқу орындарында немесе арнайы техникалық оқу орындарында оқыған өтіл", – деді министр.

Бұған дейін хабарланғандай, Моңғолия мен Қазақстан зейнетақы төлемдері үшін еңбек өтілін өзара есепке алады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
