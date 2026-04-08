Қоғам

Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алу туралы: сіз ақшаны 60 жастағы өзіңізден алудасыз

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 17:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 8 сәуірде Мәжіліс кулуарында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) қаражат алу шегінің көтерілуі нені білдіретінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта әдістемені өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр.

"Зейнетақы жинақтарының басты мақсаты – зейнет жасына жеткен кезде азаматтарды зейнетақы төлемдерімен қамтамасыз ету. Бұл – негізгі мақсат және ол міндетті түрде сақталуы тиіс. Сондықтан осы мақсатқа жету үшін әдістемелерді қайта қарау қажет. Мен бұған дейін де айтқанмын: зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алған кезде, сіз өзіңіздің болашақтағы, яғни 60 жастағы өзіңізден алып жатқаныңызды ұмытпауыңыз керек", – деді ол.

Оның дерегінше, соңғы бес жылда 5 трлн теңгеден астам қаражат алынған. Оның ішінде шамамен 1 трлн теңгені 35 жасқа дейінгі азаматтар шешіп алған.

"Бұл болашақтағы зейнетақы мөлшеріне әсер етпей қоймайды. Мұндай статистика бізді алаңдатады. Сондықтан ұсынылып отырған тәсілдердің негізгі мақсаты – болашақ зейнеткерлердің зейнетақы деңгейін жоғарырақ қамтамасыз ету. Қазіргі таңда шектердің нақты қаншалықты өсетінін айта алмаймыз. Биылдың өзінде шектердің көтерілгенін білесіздер. Әлеуметтік кодекске сәйкес, жеткіліктілік шектері жаңа күнтізбелік жыл басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын БЖЗҚ сайтында жариялануы тиіс", – деп толықтырды вице-министр.

Бұған дейін артық және қате төлемдерді қайтару ережелері өзгергендігін жазғанбыз.

Қазақстанда рақымшылық туралы заң қашан қабылдануы мүмкін екені белгілі болды
18:56, Бүгін
Қазақстанда рақымшылық туралы заң қашан қабылдануы мүмкін екені белгілі болды
БЖЗҚ-ға айтарлықтай салмақ түспейді: Еңбек министрлігі Моңғолиямен жасалған келісімді түсіндіріп берді
14:59, 22 қаңтар 2026
БЖЗҚ-ға айтарлықтай салмақ түспейді: Еңбек министрлігі Моңғолиямен жасалған келісімді түсіндіріп берді
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алуға тыйым салу туралы айтты
16:33, 25 маусым 2024
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алуға тыйым салу туралы айтты
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
19:18, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
19:09, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
18:38, Бүгін
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
18:20, Бүгін
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
