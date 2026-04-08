Артық және қате төлемдерді қайтару ережелері өзгерді
Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 2 сәуірдегі бұйрықпен артық немесе қате төленген әлеуметтік аударымдар мен өсімпұлды қайтару қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, мемлекеттік қызметті алу үшін өтініш беруші белгіленген үлгі бойынша өтініш тапсырады:
- қағаз түрінде – Мемлекеттік корпорация арқылы;
- электронды түрде – веб-портал арқылы.
Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
- міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының еңбек қызметінің басталғанын немесе тоқтатылғанын растайтын құжаттың көшірмесі;
- шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларацияның көшірмесі (910.00 нысаны).
Егер декларация болмаса, оның орнына мемлекеттік кірістер органдары берген салық төлеушінің жеке шотынан үзінді көшірме ұсынуға болады.
Сондай-ақ жиынтық төлем тапсырмасын толтыру талаптары жаңартылды.
Енді әрбір қатысушы бойынша міндетті түрде мыналар көрсетілуі тиіс:
- аты-жөні;
- ЖСН;
- әлеуметтік аударым сомасы;
- төлем кезеңі (айы мен жылы).
Егер құжат қағаз түрінде рәсімделсе, төлем кезеңі қосымша "Төлем мақсаты" бағанында көрсетілуі қажет.
Бұл бұйрық 2026 жылғы 18 сәуірден бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript