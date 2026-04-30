Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің функциялары жаңартылды
2026 жылғы 24 сәуірдегі Үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, 2026 жылғы 12 шілдеден бастап министрліктің функциялары жаңа редакцияда қолданысқа енгізіледі.
Атап айтқанда, министрлікке келесі міндеттер жүктеледі:
- әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай цифрлық жүйені қалыптастыруды қамтамасыз ету;
- цифрлық жүйелер мен деректер базаларының жұмыс істеу, сүйемелдеу және оларға қол жеткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- "Электрондық еңбек биржасы" бірыңғай цифрлық платформасы мен "Еңбек нарығы" автоматтандырылған жүйесінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қолжетімділік және сүйемелдеу қағидаларын әзірлеу;
- шетелдік жұмыс күшіне қатысты орталықтандырылған деректер базасын қалыптастыру, "Шетелдік жұмыс күші" цифрлық жүйесін құру және оны тиісті мемлекеттік органдардың жүйелерімен ықпалдастыру;
- мигранттар мен этникалық қазақтардың бірыңғай деректер базасын қалыптастыру және оны ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік және сыртқы істер органдарының цифрлық жүйелерімен байланыстыру;
- жеке және шартты зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстар, сондай-ақ зейнетақы төлемдері туралы ақпарат алмасу тәртібін бекіту;
- бірыңғай төлемді және өсімпұлды есептеу, төлеу, бөлу және артық (қате) төленген қаражатты қайтару тәртібін айқындау;
- отбасының (адамның) әлеуметтік әл-ауқатын анықтау әдістемесін әзірлеу;
- жұмыспен қамту саласындағы цифрлық ресурстар мен жүйелерді құру және олардың жұмысын қамтамасыз ету;
- Ұлттық біліктілік жүйесінің цифрлық платформасын қалыптастыру, сүйемелдеу, техникалық қызмет көрсету және басқа жүйелермен интеграциялау тәртібін бекіту.
Бұл өзгерістер еңбек нарығын цифрландыруды күшейтуге және әлеуметтік-еңбек саласындағы деректерді орталықтандыруға бағытталған.
Сонымен қатар ережеге 2026 жылғы 12 шілдеден бастап енгізілетін жаңа функциялар қосылды:
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және цифрландыру саласындағы уәкілетті органмен келісу арқылы мемлекеттік қызметтерді цифрлық және проактивті форматқа көшіруді қамтамасыз ету;
- мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерісін цифрландыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы ақпаратты уәкілетті цифрландыру органына ұсыну, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді цифрлық форматқа көшіру бойынша бағалау жүргізуге және ұсынымдар әзірлеуге қатысу;
- мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес мемлекеттік қызметтерді проактивті, композиттік және экстерриториялық форматтарға көшіру шараларын қолдану.
Сондай-ақ жаңа редакцияда келесі функциялар айқындалған:
- мемлекеттік немесе әлеуметтік жауапты қызметтерді көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;
- әлеуметтік жауапты қызметтерді көрсету бойынша үлгілік қағидаларды әзірлеу және бекіту;
- өз құзыреті шегінде мемлекеттік немесе әлеуметтік жауапты қызметтерді, оның ішінде электрондық қызметтерді көрсету;
- мемлекеттік немесе әлеуметтік жауапты қызметтерді көрсету кезінде тұтынушылардың құқықтарын қорғауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыру.
Қаулы оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді, кейбір тармақтардан басқа.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript