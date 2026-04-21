Еңбек министрлігі зейнетақы жинағын алу шегін жақын арада көтеруді жоспарлап отыр
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) қаражат алу шектері қайта қаралады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Үкіметтегі баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу шектерін инфляция деңгейіне сәйкес арттыру ұсынылып отыр.
"Қаулы жобасы мемлекеттік органдарға жолданды, қазір ұсыныстар күтілуде. Жалпы, бұл өзгерістер қабылданады деп ойлаймыз. Жақын арада, мүмкін келесі айда, жеткіліктілік шектерін көтеру жоспарланып отыр", – деді Асқарбек Ертаев.
Оның айтуынша, бұл бастама азаматтардың зейнетақы жинағын толық жұмсап қоймай, болашақтағы табысын қорғауға бағытталған.
"Соңғы бес жылда азаматтар зейнетақы қорынан шамамен 5 трлн теңге қаражат алған. Бұл қаражаттың бір бөлігі емделуге және несиелерді өтеуге жұмсалды. Дегенмен, әр адам болашағын да ойлауы керек. Зейнетке шыққанда лайықты төлем алуы маңызды", – деді министр.
Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылғы 7 сәуірде зейнетақы жинағын алу шектерін қайта қарау жөнінде тиісті қаулы жобасы әзірленіп жатқаны хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript