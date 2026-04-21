#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Қоғам

Еңбек министрлігі зейнетақы жинағы бойынша кеңес берді

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
Қазақстан азаматтары зейнетақыға қаражат жинауды еңбек қызметін бастаған сәттен-ақ қолға алуы тиіс. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Үкіметтегі баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, лайықты зейнетақы алу үшін жинақты ерте бастан қалыптастыру маңызды.

"Азамат еңбек жолын бастаған сәттен бастап-ақ зейнетақы туралы ойлануы керек. Мысалы, егер адам 22 жасында жұмысқа кіріссе, сол кезден бастап жинақ жасауы қажет. Яғни бірінші жұмыс күнінен бастап қаражат жинауды бастаған дұрыс", – деді Асқарбек Ертаев.

Оның айтуынша, қазіргі таңда 20–35 жас аралығындағы жастардың зейнетақы жинағы жеткіліксіз деңгейде қалып отыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының деректеріне сәйкес, шамамен 4 миллион азаматтың жинағы 500 мың теңгеден аспайды.

Министр бұл көрсеткіштің төмен екенін атап өтіп, жастарды ерте кезеңнен бастап тұрақты жинақ жасауға шақырды.

Айта кетейік, бұған дейін Асқарбек Ертаев жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімін қысқарту жоспарланып отырғанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: