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Қоғам

Ақын, прозаик Римма Артемьева 66 жасқа қараған шағында дүниеден өтті

Ақын, прозаик Римма Артемьева 66 жасқа қараған шағында дүниеден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 19:28 Сурет: Қазақстан жазушылар одағы
Ақын, прозаик, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Римма Артемьева 66 жасқа қараған шағында дүниеден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаралы хабарды Қазақстан жазушылар одағының баспасөз қызметі естіртті.

Римма Артемьева 1960 жылы 20 тамызда туған. Биолог және дефектолог мамандығы бойынша екі жоғары білім алған. Әдеби шеберлік сыныбын, "Мусагет" және әдебиеттану қорындағы мәдениеттану бойынша халықаралық семинарды бітірген.

Оның поэма, публицистикалық және көркем проза, сұхбаттары мен мақалалары "Простор", "Нива", "Аманат", "Таң-Шолпан", "Найзатас"; "Жапырақтар" (АҚШ), "Гольфстрим ағыны", "Мегалог" (Ресей); "Ренессанс" (Украина); "Неман", "Жаңа Немига әдебиеті" (Беларусь) т.б. басылымдарда жарық көрген.

Өлеңдері қазақ, ағылшын, литва тілдеріне аударылған.

"Әйелдің үш ұрпағы" (2001) ұжымдық жинағының, "Саяхатшы" (2002), "Сенсор" (2005) кітаптарының, "Достық үшін рақмет.." өлеңдер мен прозалар жинағының (2008), "Тыныштық ырғағы" өлендер жинағының (Таңдамалы, 2010) авторы. "Алматы – сүйікті қала" атты кітапқа (2014); "Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі әдебиет антологиясына", (Мәскеу, "Көркем әдебиет", 2013); "Жеңіс алауы" кітабына (Алматы, 2015) шығармалары енген.

"Новое поеоление" газеті жариялаған байқауда "Жыл ақыны" атағын иеленген. Беларуссияның Минскі қаласында өткен "Дом" халықаралық әдеби байқауының "Поэзия" аталымы бойынша жеңімпазы.

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Айдос Қали
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