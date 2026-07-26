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Қоғам

Алматыда әйел тоғызыншы қабаттан құлап көз жұмды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
Алматының Алмалы аудандық полиция қызметкерлері 40 жастағы әйелдің өлімінің мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның алдын ала мәліметінше, әйел өзі тұрған көпқабатты тұрғын үйдің тоғызыншы қабатынан құлаған.

Алматы полиция департаментінің хабарлауынша, оқиға орнын тексеру барысында тергеу-жедел тобы пәтерден тергеу үшін маңызды материалдар мен мән-жайларды, оның ішінде мазмұны зерттелетін жазбаны тапқан.

Қазіргі уақытта жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлері болған оқиғаның толық мән-жайын анықтап, қайғылы жағдайдың ықтимал себептерін, марқұмның өмір салтын, араласқан ортасын және оқиғаға дейінгі басқа да жағдайларды зерттеуде.

Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.

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Айдос Қали
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