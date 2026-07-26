Алматыда әйел тоғызыншы қабаттан құлап көз жұмды
Фото: Zakon.kz
Алматының Алмалы аудандық полиция қызметкерлері 40 жастағы әйелдің өлімінің мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның алдын ала мәліметінше, әйел өзі тұрған көпқабатты тұрғын үйдің тоғызыншы қабатынан құлаған.
Алматы полиция департаментінің хабарлауынша, оқиға орнын тексеру барысында тергеу-жедел тобы пәтерден тергеу үшін маңызды материалдар мен мән-жайларды, оның ішінде мазмұны зерттелетін жазбаны тапқан.
Қазіргі уақытта жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлері болған оқиғаның толық мән-жайын анықтап, қайғылы жағдайдың ықтимал себептерін, марқұмның өмір салтын, араласқан ортасын және оқиғаға дейінгі басқа да жағдайларды зерттеуде.
Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
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