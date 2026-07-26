#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

Алматының екі ауданында газ уақытша өшіріледі

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 11:45 Фото: pxhere
Алматының Наурызбай және Алатау аудандарының бір бөлігінде газ уақытша өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда Төле би көшесін ұзарту құрылысы аясында диаметрі 520 мм және 720 мм болатын жоғары қысымды газ желілерін қайта орналастыру жұмыстары жүргізіледі.

Осыған байланысты 27 шілде сағат 09:00-ден 31 шілде сағат 18:00-ге дейін Момышұлы көшесі, Абай даңғылы, Строительная көшесі, Мөңке би көшесі, Фариза Оңғарсынова көшесімен шектелген аумақта табиғи газ беру уақытша тоқтатылады.


"Тұрғындардан уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарап, қажетті дайындық шараларын алдын ала қабылдауды сұраймыз", - делінген хабараламада.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
13:10, Бүгін
Алматы полициясы футбол жанкүйерлеріне үндеу жасады
Алматы, Түрксіб ауданы, суық су
11:40, 07 қараша 2023
Алматының екі ауданында суық су уақытша өшіріледі
Ыстық су
18:58, 03 тамыз 2023
Алматының Алатау ауданында ыстық су уақытша өшіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
13:54, Бүгін
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
&quot;Челси&quot; опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
13:18, Бүгін
"Челси" опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
Прохоров вылетел: Казахстан остался без своих шпажистов на ЧМ в Гонконге
12:55, Бүгін
Прохоров вылетел: Казахстан остался без своих шпажистов на ЧМ в Гонконге
&quot;До ребят достучались&quot;: Виталий Жуковский высказался о победе &quot;Кызылжара&quot; над &quot;Жетысу&quot;
12:30, Бүгін
"До ребят достучались": Виталий Жуковский высказался о победе "Кызылжара" над "Жетысу"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: