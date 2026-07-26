Тісті емдеткеннен кейін ақтаулық тоғыз жасар бала жақ сүйегінің басым бөлігінен айырылды
Отбасы дәрігерлерді қылмыстық жауапкершілікке тартуды талап етіп отыр.
Ақмарал Қалжанованың сөзінше, 2026 жылдың ақпанында ол ұлын профилактикалық тексеруге алып барған. Оның айтуынша, рентгенологиялық тексеру жүргізілместен балаға анестезиямен ем жасалған. Процедурадан кейін тіс пломбаланбай, келесі қабылдау екі аптадан соң ғана белгіленген. Кейінірек медициналық құжаттарда ем толық аяқталғаны көрсетілгені белгілі болған, деп жазады Lada.
Ананың айтуынша, кейіннен балаға бірнеше рет мышьяк пастасы жағылған. Осыдан кейін оның беті ісініп, қатты ауыра бастаған. Алайда дәрігерлер тек ауызды тұзды сумен шаюды ғана ұсынған.
Кейін балада іріңді-қабыну процесі дамыған. Астанада оған остеомиелит пен төменгі жақ сүйегінің секвестрі диагнозы қойылған. Екі операция барысында дәрігерлер шамамен 15 грамм зақымданған сүйек тінін алып тастаған.
Қазір бала қалыпты түрде тамақ шайнай алмайды, тек езілген тағаммен қоректенеді. Сондай-ақ патологиялық сыну қаупіне байланысты оған белсенді дене жаттығуларымен айналысуға тыйым салынған. Анасының айтуынша, жақ сүйегін толық қалпына келтіру операциясын тек есейген кезде ғана жасауға болады.
Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасы қызметтік тексеру қорытындысы бойынша жіберілген заңбұзушылықтар үшін екі стоматологқа сөгіс жарияланғанын хабарлады.
Алайда отбасы бұл шешіммен келіспейді. Баланың анасы Маңғыстау облысы полиция департаментіне арыз беріп, істі тіркеп, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуді талап еткен. Өтініште кәсіби міндеттерді тиісінше орындамау, ресми құжаттарды қолдан жасау және қызметтік салғырттық белгілері болуы мүмкін екені көрсетілген.
Әзірге қылмыстық іс қозғалғаны туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ.