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Қоғам

Қытайда алапат тайфуннан жүздеген мың адам эвакуацияланды

Қытайда алапат тайфуннан жүздеген мың адам эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 13:41 Сурет: видео скрині
2026 жылдың басынан бері Қытайға соққан ең қуатты тайфун болған "Ноул" 26 шілде күні таңертең елдің оңтүстігіндегі Гуандун провинциясының жағалауына жетіп, алапат жел мен нөсер жаңбыр алып келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Билік 715 мыңнан астам адамды эвакуациялап, өңірде жүздеген әуе рейсі мен теміржол қатынасын тоқтатты, деп жазады The Guardian.

Қытай билігінің мәліметінше, тайфун жергілікті уақыт бойынша сағат 03:50 шамасында Хуэйдун уезінің аумағына жеткен. Оның орталығына жақын маңдағы тұрақты желдің жылдамдығы сағатына 110 шақырымға дейін жеткен.

Құрлыққа тереңдей енген сайын циклонның күші біртіндеп әлсіреп келеді. Алайда Гуандун, Цзянси, Хунань және Фуцзянь провинцияларында кемінде сейсенбіге дейін қатты жаңбыр мен екпінді жел сақталады.

Су тасқыны қаупіне байланысты Қытайдың бірқатар өңірінде ең жоғары қауіп деңгейі жарияланды. Жергілікті билік таулы аймақтарда, өзен аңғарларында, құрылыс алаңдарында және көпір маңында су басу қаупі жоғары екенін ескертті.

Гуандун провинциясында қауіпсіздік мақсатында 715 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Сондай-ақ пойыз қозғалысы толықтай тоқтатылды.

Тайфун Гонконгқа да айтарлықтай зардап әкелді. Әуежай әкімшілігі шамамен 350 рейстің тоқтатылғанын хабарлады. Кемінде тоғыз адам жарақат алған. Бұдан бөлек, сенбі күні қатты жел көпқабатты ғимараттардың біріндегі құрылыс орманының бір бөлігін құлатқан. Алайда осы оқиғадан зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Тайваньда тайфун аралдың оңтүстік және шығыс бөліктерінде жауын-шашын әкелгенімен, кейін құрлыққа жетпестен бағытын өзгертіп, алыстай бастаған.

"Ноул" биыл өңірде тіркелген он екінші тропикалық циклон және шілде айында Қытайға әсер еткен үшінші тайфун болды. Бұған дейін осы айда болған "Бави" мен "Майсак" тайфундары елдің оңтүстік және шығыс өңірлерінде жаппай эвакуацияға және елеулі қирауға себеп болған.

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Айдос Қали
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