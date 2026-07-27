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Қоғам

Таудағы қызғылт теңіз: Алматы тауларында иван-шай гүлдеді

Таудағы қызғылт теңіз: Алматы тауларында иван-шай гүлдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 15:38 Сурет: instagram/dots_foto
Танымал фотограф Дмитрий Доценко Алматы тауларында гүлдеген иван-шайдың (жіңішке жапырақты кипрейдің) ерекше көрінісін суретке түсіріп, таңғажайып туындыларымен әлеуметтік желіде бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фотографтың айтуынша, шілде айының соңы – таудағы ең әдемі кезеңдердің бірі.

"Теңіз деңгейінен шамамен 2 мың метр биіктіктегі күн жақсы түсетін ашық алаңқайларда иван-шай гүлдей бастады. Тау беткейлері бірнеше күнге қызғылт және күлгін түске боялып, ертегідегідей көрініске енуде", – деп жазды Дмитрий Доценко.

Ол мұндай табиғат құбылысы фотографтар үшін ерекше маңызды екенін айтады.

"Бұл сұлулық ұзаққа созылмайды. Көп ұзамай гүлдеу кезеңі аяқталып, иван-шай үлпілдек тұқымдарын шығарады. Жел оларды шатқалдардың бәріне таратып әкетеді де, гүлге көмкерілген алқаптар бұрынғы кейпіне қайта келеді", – дейді фотограф.

Айта кету керек, иван-шайдың жапырақтарынан дәстүрлі түрде әйгілі копор шайы дайындалады. Оның кәдімгі шайдан айырмашылығы – құрамында кофеин болмайды. Ол ағзаны жұмсақ тыныштандыратын әсерге ие және антиоксиданттарға, С дәруменіне, сондай-ақ түрлі минералдарға бай.

Сонымен қатар, халық күнтізбесінде бұл шөпті жинау дәстүрі жаздың ең үлкен мерекелерінің бірі – Иван Купала күнімен тығыз байланысты. Бұл мереке ескі күнтізбе бойынша 23-інен 24 маусымға қараған түні, ал жаңа күнтізбе бойынша 7 шілдеде атап өтіледі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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