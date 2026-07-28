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Қоғам

Маңғыстау облысында жанармайы таусылған ресейлік мотоциклші жолда қалып қойды

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 шілде күні Маңғыстау облысындағы Бейнеу – Сайөтес автожолының 421-шақырымында Ресей Федерациясының азаматы мінген мотоциклдің жанармайы таусылып, жолда қалып қойған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, таңғы сағат 10:00 шамасында патрульдік полиция ротасының қызметкерлері Абай Атшыбаев пен Ғалымжан Тұрғанбаев оқиғаға жедел әрекет етіп, жүргізушіге қажетті көмек көрсетті.

"Полицейлер мотоциклге жанармай құйып беріп, туристің сапарын қауіпсіз жалғастыруына мүмкіндік жасады",- делінген ақпаратта.
Маңғыстау облысында жанармайы таусылған ресейлік мотоциклші жолда қалып қойды , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 12:14

Сурет: Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі

Өз кезегінде ресейлік турист полиция қызметкерлеріне дер кезінде көрсеткен көмегі үшін алғысын айтып, сапарын әрі қарай жалғастырды.

Бұған дейін Ұлытау облысында той кортежіне қатысқан 8 көлік айып тұрағына қойылғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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