Маңғыстау облысында жанармайы таусылған ресейлік мотоциклші жолда қалып қойды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 шілде күні Маңғыстау облысындағы Бейнеу – Сайөтес автожолының 421-шақырымында Ресей Федерациясының азаматы мінген мотоциклдің жанармайы таусылып, жолда қалып қойған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Маңғыстау облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, таңғы сағат 10:00 шамасында патрульдік полиция ротасының қызметкерлері Абай Атшыбаев пен Ғалымжан Тұрғанбаев оқиғаға жедел әрекет етіп, жүргізушіге қажетті көмек көрсетті.
"Полицейлер мотоциклге жанармай құйып беріп, туристің сапарын қауіпсіз жалғастыруына мүмкіндік жасады",- делінген ақпаратта.
Өз кезегінде ресейлік турист полиция қызметкерлеріне дер кезінде көрсеткен көмегі үшін алғысын айтып, сапарын әрі қарай жалғастырды.
Бұған дейін Ұлытау облысында той кортежіне қатысқан 8 көлік айып тұрағына қойылғанын жазғанбыз.
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