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Қоғам

Алматылықтарға маңызды салықты төлеу мерзімі ескертілді

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Мемлекеттік кірістер департаменті Алматы тұрғындарына 2025 жыл үшін 4,8 млрд теңге мүлік салығын есептеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғындарына есептелген салық сомасы енгізілген коммуналдық қызметтерді төлеу түбіртектері (АЛСЕКО) жіберілді.

Сонымен қатар тиісті хабарламалар мен төлем шоттары банктердің мобильді қосымшаларында қолжетімді. Салық "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ұсынған мәліметтер негізінде жылжымайтын мүлік орналасқан жер бойынша есептеледі.

Бірқатар санаттағы азаматтарға 1000 немесе 1500 АЕК мөлшері шегінде салықтық жеңілдіктер қарастырылған.

Олар:

  • Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" атақтарының иегерлері, үш дәрежелі Даңқ және "Отан" ордендерінің иегерлері;
  • Ұлы Отан соғысының ардагерлері, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері және оларға теңестірілген тұлғалар, тыл еңбеккерлері мен мүгедектігі бар адамдар;
  • жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар (18 жасқа дейін);
  • бала кезінен мүгедектігі бар адамның немесе мүгедектігі бар баланың ата-анасының бірі;
  • көпбалалы аналар ("Батыр ана", "Алтын алқа") және жеке тұратын зейнеткерлер.

Мүлік салығын төлеу мерзімі – биылғы 1 қазаннан кешіктірмей.

Берешек пен өсімпұлдың жиналуына жол бермеу үшін салықты алдын ала төлеу ұсынылады.

Сұрақтар туындаған жағдайда жылжымайтын мүлік орналасқан жердегі Алматы қаласының аудандық мемлекеттік кірістер басқармаларынан немесе 1414 бірыңғай нөмірі арқылы кеңес алуға болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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