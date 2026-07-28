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Қоғам

Астанадағы жедел жәрдем станциясының экс-басшысы 9 жылға сотталды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 18:34 Фото: Zakon.kz
Астанада қалалық жедел медициналық жәрдем станциясының бұрынғы басшыларына қатысты үкім шықты. Олар санитарлық автокөліктерді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана прокуратурасының мәліметінше, тергеу мен сот барысында 2020-2023 жылдары жедел жәрдем станциясының бұрынғы директоры көлік бөлімінің экс-басшысымен және қойма меңгерушісінің міндетін қатар атқарған бұрынғы бас механикпен бірге бюджет қаржысын жымқыру схемасын ұйымдастырғаны анықталған.

Олардың заңсыз әрекеттерінің салдарынан жарамды жедел жәрдем көліктерінің саны 149-дан 32-ге дейін азайған.

Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 700 миллион теңгеден асқан. Оның ішінде 440 миллион теңгеден астамын сот сотталғандардан өндіру туралы шешім шығарды.

Прокуратураның хабарлауынша, жедел жәрдем көліктерінің жетіспеуіне байланысты такси қызметіне жұмсалған 300 миллион теңгеден астам қаражат азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен өндірілмек.

Сот үкімімен үш айыпталушы да Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабының 4-бөлігінің 2-тармағы ("Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті аса ірі мөлшерде иемдену немесе ысырап ету") бойынша кінәлі деп танылды. Олар 8 және 9 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сондай-ақ әрқайсысына мемлекеттік қызметте және квазимемлекеттік сектор ұйымдарында қызмет атқаруға өмір бойына тыйым салынды.

Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.

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Айдос Қали
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