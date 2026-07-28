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Қоғам

"Семей орманындағы" өрт толық сөндірілді

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 22:28 Фото: zakon.kz
Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватындағы орман өрті толық сөндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz Экология министрлігінің баспасөз қызметі сілтеме жасап.

Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылы 16 шілдеде Семей орманы резерватының Камышенка орманшылығында тіркелген орман өрті 28 шілдеде толық сөндірілді.

"Өртті сөндіруге Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің, Төтенше жағдайлар министрлігінің және Қорғаныс министрлігінің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Бірлескен әрі үйлесімді жұмыстың нәтижесінде өрт толық жойылды", – делінген хабарламада.

Еске салайық, 28 шілдеде ел аумағында бір орман өрті тіркелгенін хабарлаған едік.


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Айдос Қали
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