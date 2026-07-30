#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
474.63
544.5
5.92
Қоғам

Ғалым Күлекеев Қарағанды облыстық сотының төрағасы болып тағайындалды

Ғалым Күлекеев Қарағанды облыстық сотының төрағасы болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 19:40 Сурет: Жоғарғы сот
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қарағанды облыстық сотының төрағасы лауазымына Ғалым Күлекеев тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдің судьялар корпусына жаңа басшыны Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының төрағасы Асламбек Мерғалиев таныстырды.

Жоғарғы Сот төрағасының айтуынша, Ғалым Күлекеевтің сот жүйесінде тәжірибесі мол, судьялар қауымдастығы арасында зор беделге ие және мінсіз кәсіби абыройымен танылған. Ол Қарағанды облыстық соты алдағы уақытта сот төрелігінің сапасын одан әрі арттырып, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз етіп, қоғамның сот билігіне деген сенімін нығайту бағытындағы жұмысты жалғастыратынына сенім білдірді. Сондай-ақ өңірдің судьялар корпусының алдына бірқатар басым міндеттер қойылды.

Асламбек Мерғалиев Қарағанды облыстық сотының бұрынғы төрағасы, құрметті демалысқа шыққан Ерден Әріповке облыстың сот жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс айтты.

Ғалым Күлекеев құқық және экономика салалары бойынша жоғары білім алған. Сот жүйесіндегі еңбек жолын 2000 жылы Алматы қаласындағы Алмалы аудандық сотында бастаған. Кейін Жамбыл облысындағы Жамбыл аудандық сотының төрағасы қызметін атқарып, одан соң Жамбыл облыстық сотының судьясы болды. 2024 жылдан бастап осы тағайындауға дейін Қарағанды облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы қызметін атқарды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астана сотының жаңа төрағасы тағайындалды
14:11, 06 наурыз 2026
Астана сотының жаңа төрағасы тағайындалды
Асламбек Мерғалиев
09:02, 08 шілде 2026
Асламбек Мерғалиев Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы лауазымына тағайындалды
Этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы
10:50, 22 желтоқсан 2023
Ғалым Шойкин Этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram/kazwrestling_women
19:34, Бүгін
Казахстанская борчиха Мейнамбай проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате мира
Фото: UFC
19:20, Бүгін
Хамзат Чимаев проведёт борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли
Фото: UWW
18:42, Бүгін
Казахстанская борчиха Бахытнур не смогла выйти в финал чемпионата мира в Азербайджане
Фото: UWW
18:26, Бүгін
Казахстанская борчиха Баккожа остановилась в шаге от финала чемпионата мира в Баку
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: