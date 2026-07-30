2026-2027 оқу жылында оқушылар қашан демалатыны белгілі болды
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026-2027 оқу жылындағы сабақ кестесі мен демалыс кезеңдері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Жаңа оқу жылы 2026 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.
Оқу жылы төрт тоқсанға бөлінеді. Бірінші тоқсан 8 аптаға созылып, оқушылар 26 қазаннан 1 қарашаға дейін күзгі демалысқа шығады.
Екінші тоқсан да 8 оқу аптасын қамтиды. Қысқы демалыс 14 күнге жалғасып, 2026 жылғы 28 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін өтеді.
Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша демалыс қарастырылған. Олар 2027 жылғы 8-14 ақпан аралығында тағы 7 күн демалады.
Үшінші тоқсан 10 оқу аптасына созылады. Көктемгі демалыс 22-28 наурыз аралығында өтеді.
Ал төртінші тоқсан 8 аптаға жалғасып, оқу жылы 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.
Сонымен қатар 9 (10) және 11 (12) сынып оқушыларының қорытынды аттестаттау мерзімдері де бекітілді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript