#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
474.63
544.5
5.92
Қоғам

2026-2027 оқу жылында оқушылар қашан демалатыны белгілі болды

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 20:16 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026-2027 оқу жылындағы сабақ кестесі мен демалыс кезеңдері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Жаңа оқу жылы 2026 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Оқу жылы төрт тоқсанға бөлінеді. Бірінші тоқсан 8 аптаға созылып, оқушылар 26 қазаннан 1 қарашаға дейін күзгі демалысқа шығады.

Екінші тоқсан да 8 оқу аптасын қамтиды. Қысқы демалыс 14 күнге жалғасып, 2026 жылғы 28 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін өтеді.

Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша демалыс қарастырылған. Олар 2027 жылғы 8-14 ақпан аралығында тағы 7 күн демалады.

Үшінші тоқсан 10 оқу аптасына созылады. Көктемгі демалыс 22-28 наурыз аралығында өтеді.

Ал төртінші тоқсан 8 аптаға жалғасып, оқу жылы 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Сонымен қатар 9 (10) және 11 (12) сынып оқушыларының қорытынды аттестаттау мерзімдері де бекітілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
09:04, 29 мамыр 2026
2026 жылы жоғары оқу орындарына қабылдау мерзімі мен тәртібі белгілі болды
Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники
09:16, 22 мамыр 2026
Қазақстан мектептеріндегі қорытынды емтихандардың мерзімі белгілі болды
мектеп, оқушы
17:54, 25 сәуір 2024
Қазақстандық мектептерде оқу жылының аяқталуына арналған бірыңғай сынып сағаты өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
22:04, Бүгін
Сакен Бибосынов получил нового соперника в профи
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
21:43, Бүгін
"Тобыл" обыграл "Паневежис" и вышел в третий раунд квалификации Лиги Конференций
Фото: Uefa.com
21:17, Бүгін
Казахстан и ещё 54 страны УЕФА объявили ультиматум ФИФА: подробности
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
20:55, Бүгін
"Туран" переиграл "Хан-Тенгри" в матче Первой лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: